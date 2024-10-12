В царстве льда и снега. Фоторепортаж из Барнаула, переживающего непогоду
Белое покрывало покрыло улицы города
12 октября 2024, 16:13, ИА Амител
Барнаул после снегопада и ледяного дождя / Фото: amic.ru
12 октября стало серьезным испытанием для барнаульцев. Дождь, заморозки, снег – все это встретили жители города ночью и утром в субботу. Однако даже при таких, казалось бы, неблагоприятных условиях остается место для красоты.
Как выглядит краевая столица, переживающая непогоду, – в фоторепортаже amic.ru.
17:03:17 12-10-2024
Город в глазировке)
19:27:36 12-10-2024
Зима пришла неожида, как впрочем и всегда.
19:34:24 12-10-2024
где уборочные машины? Все улицы в грязи. Все летит в разные стороны. Спасибо что это не в понедельник произошло, хотя может будет не лучше. Будем ходить ноги выкручивать по гололеду. Даже в обед на всех остановках очень много народа. Транспорта нет.
17:38:28 13-10-2024
Барнаул стандартно вступил в обычную зиму, что за дурацкий заголовок нытика?