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В царстве льда и снега. Фоторепортаж из Барнаула, переживающего непогоду

Белое покрывало покрыло улицы города

12 октября 2024, 16:13, ИА Амител

Барнаул после снегопада и ледяного дождя / Фото: amic.ru

12 октября стало серьезным испытанием для барнаульцев. Дождь, заморозки, снег – все это встретили жители города ночью и утром в субботу. Однако даже при таких, казалось бы, неблагоприятных условиях остается место для красоты.

Как выглядит краевая столица, переживающая непогоду, – в фоторепортаже amic.ru.

Барнаул

Комментарии 4

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Гость

17:03:17 12-10-2024

Город в глазировке)

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Гость1

19:27:36 12-10-2024

Зима пришла неожида, как впрочем и всегда.

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гость

19:34:24 12-10-2024

где уборочные машины? Все улицы в грязи. Все летит в разные стороны. Спасибо что это не в понедельник произошло, хотя может будет не лучше. Будем ходить ноги выкручивать по гололеду. Даже в обед на всех остановках очень много народа. Транспорта нет.

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Гость

17:38:28 13-10-2024

Барнаул стандартно вступил в обычную зиму, что за дурацкий заголовок нытика?

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