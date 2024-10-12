В царстве льда и снега. Фоторепортаж из Барнаула, переживающего непогоду

Белое покрывало покрыло улицы города

12 октября 2024, 16:13, ИА Амител

Барнаул после снегопада и ледяного дождя / Фото: amic.ru

12 октября стало серьезным испытанием для барнаульцев. Дождь, заморозки, снег – все это встретили жители города ночью и утром в субботу. Однако даже при таких, казалось бы, неблагоприятных условиях остается место для красоты.

Как выглядит краевая столица, переживающая непогоду, – в фоторепортаже amic.ru.