Перекрытие трасс и отключения света. Главное о непогоде в Алтайском крае и Барнауле

По прогнозу синоптиков, осадки сохранятся, а температура будет и дальше снижаться

12 октября 2024, 13:59, ИА Амител

Посыпка тротуаров / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Минувшая ночь принесла в Алтайский край дождь и мокрый снег, а утренние заморозки превратили выпавшие осадки в лед. Это привело к гололеду, нарушению энергоснабжения и работы электротранспорта, падению деревьев. Главное о непогоде в крае и Барнауле – в материале amic.ru.

Отключения электричества

По краевой столице прошелся ледяной дождь. Осадки шли всю ночь, а понижение температуры превратило воду в ледяную корку. Без света частично остались ряд пригородных поселков: Центральный, Бельмесево, Мохнатушка, Черницк, Борзовая Заимка, Сибирская долина. В мэрии краевой столицы заявляли, что электроснабжение успели восстановить везде, кроме Центрального и Мохнатушки.

В крае перебои наблюдаются в Ребрихинском, Топчихинском, Павловском районах. "Россети Сибирь" занимаются ликвидацией последствий, а локальные отключения оперативно устраняются при получении заявок. Используются резервные схемы электроснабжения, к выезду готовы передвижные дизель-генераторные установки.

Дорожная ситуация

В Барнауле ледяной дождь заблокировал работу электротранспорта: остановлено движение и трамваев, и троллейбусов. В пресс-центре мэрии заявляли, что энергослужба "Горэлектротранса" продолжает работы по очистке контактной сети ото льда.

В то же время МБУ "Автодорстрой" борется с гололедом на дорогах и тротуарах. Они перешли на сплошную посыпку тротуаров и проезжих частей, лестничных сходов, подходов к пешеходным переходам. Локально посыпаются и дороги.

"Посыпка тротуаров проводится по проспектам Строителей, Социалистическому, Ленина, Комсомольскому, по улицам Юрина, Георгия Исакова, Профинтерна, Сизова, Сухэ-Батора и на других участках улиц", – цитировали службу в администрации города.

Трассы Алтайского края перекрыли для автобусов. Как заявляли в Минтрансе региона, речь идет о пяти дорогах: из-за снега и гололеда движение пассажирского транспорта по ним запрещено. Ограничение будет действовать до полной ликвидации последствий неблагоприятной погоды.

Разрушения от непогоды

Из-за ледяного дождя в Барнауле начали падать деревья. По последним данным, рухнуло 11 стволов, что стало причиной повреждения 14 автомобилей. В частности, на улице Балтийской дерево упало сразу на четыре машины. Пострадавших в результате инцидентов нет.

Для безопасности горожан для посещения закрыли барнаульский парк "Изумрудный". Администрация зеленой зоны предупредила о риске падения веток.

Дальнейший прогноз

В течение дня в Барнауле ожидается похолодание до -3...-4 градусов. Об этом на заседании с мэром Вячеславом Франком рассказал начальник управления ГО ЧС по городу Барнаулу Владимир Драчев. При этом ночью температура может опуститься уже до -9 градусов, а в городе продолжат идти осадки в виде дождя и мокрого снега.

Схожий прогноз дает и сервис Gismeteo. По его информации, уже к 16:00 температура снизится до -3 градусов, а к 19:00 начнется интенсивный снегопад.