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Вакаев показал, как зимуют карпы из барнаульского парка "Изумрудный"

Для рыб создали специальные условия

30 октября 2024, 20:44, ИА Амител

Управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев показал, как зимуют карпы, выловленные из пруда. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Карпов отправили на зимовку в Калманский район. Сейчас они находятся на озере Ераска за селом Бураново. Рыбы активны и выглядят здоровыми.

Барнаульцы беспокоились о судьбе карпов и другой рыбы, обитавшей в водоеме. Всех рыб аккуратно выловили и перевезли в специальных емкостях. Весной, после завершения всех работ по благоустройству пруда, карпы вернутся в свой привычный дом.

Парк "Изумрудный"

Комментарии 3

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Гость

23:43:55 30-10-2024

Ура!

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Гость

09:11:46 31-10-2024

Интересно, какова цена вопроса

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Анна

11:42:27 31-10-2024

Гость (09:11:46 31-10-2024) Интересно, какова цена вопроса... Чужие деньги считать легко.
Парк за короткое время сделали мега популярным местом. МОЛОДЦЫ! Это то, чего нашему городу не хватало. А сколько они тратят на рыбу, какая разница, если бюджет позволяет!

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