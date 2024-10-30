Вакаев показал, как зимуют карпы из барнаульского парка "Изумрудный"

Для рыб создали специальные условия

30 октября 2024, 20:44, ИА Амител

Управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев показал, как зимуют карпы, выловленные из пруда. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Карпов отправили на зимовку в Калманский район. Сейчас они находятся на озере Ераска за селом Бураново. Рыбы активны и выглядят здоровыми.

Барнаульцы беспокоились о судьбе карпов и другой рыбы, обитавшей в водоеме. Всех рыб аккуратно выловили и перевезли в специальных емкостях. Весной, после завершения всех работ по благоустройству пруда, карпы вернутся в свой привычный дом.