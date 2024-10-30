Вакаев показал, как зимуют карпы из барнаульского парка "Изумрудный"
Для рыб создали специальные условия
30 октября 2024, 20:44, ИА Амител
Управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев показал, как зимуют карпы, выловленные из пруда. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
Карпов отправили на зимовку в Калманский район. Сейчас они находятся на озере Ераска за селом Бураново. Рыбы активны и выглядят здоровыми.
Барнаульцы беспокоились о судьбе карпов и другой рыбы, обитавшей в водоеме. Всех рыб аккуратно выловили и перевезли в специальных емкостях. Весной, после завершения всех работ по благоустройству пруда, карпы вернутся в свой привычный дом.
23:43:55 30-10-2024
Ура!
09:11:46 31-10-2024
Интересно, какова цена вопроса
11:42:27 31-10-2024
Гость (09:11:46 31-10-2024) Интересно, какова цена вопроса... Чужие деньги считать легко.
Парк за короткое время сделали мега популярным местом. МОЛОДЦЫ! Это то, чего нашему городу не хватало. А сколько они тратят на рыбу, какая разница, если бюджет позволяет!