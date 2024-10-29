На сушке. Пруд в парке "Изумрудный" продолжает "терять воду"

Из водоема уже выловили всю рыбу

29 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Осушенный пруд в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Один из самых любимых уголков отдыха горожан – парк "Изумрудный" – готовится к новому сезону. Центральным событием этих преобразований стал пруд, из которого сейчас активно сливают воду. Решение о временном осушении было принято с целью комплексной реконструкции водоема. Его надо почистить и обновить дно, после пруд наполнят водой.

Многие барнаульцы беспокоились о судьбе карпов и другой рыбы, обитавшей в водоеме. Всех рыб аккуратно выловили и перевезли в специальных емкостях. Зимуют они в Калманском районе, где созданы все необходимые условия для их комфортного пребывания. Весной, после завершения всех работ по благоустройству пруда, карпы вернутся в свой привычный дом.

Как выглядит пруд сейчас – в нашем фоторепортаже.