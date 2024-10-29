На сушке. Пруд в парке "Изумрудный" продолжает "терять воду"
Из водоема уже выловили всю рыбу
29 октября 2024, 07:00, ИА Амител
Один из самых любимых уголков отдыха горожан – парк "Изумрудный" – готовится к новому сезону. Центральным событием этих преобразований стал пруд, из которого сейчас активно сливают воду. Решение о временном осушении было принято с целью комплексной реконструкции водоема. Его надо почистить и обновить дно, после пруд наполнят водой.
Многие барнаульцы беспокоились о судьбе карпов и другой рыбы, обитавшей в водоеме. Всех рыб аккуратно выловили и перевезли в специальных емкостях. Зимуют они в Калманском районе, где созданы все необходимые условия для их комфортного пребывания. Весной, после завершения всех работ по благоустройству пруда, карпы вернутся в свой привычный дом.
Как выглядит пруд сейчас – в нашем фоторепортаже.
07:59:15 29-10-2024
и обновить дно
За 3 года дно постарело? Воду надо было оставить-зимой готовый каток! Или у нас теперь в традиции: воду на зиму выкачивать,лавочки на зиму по городу убирать! (как будто зимой человек не знает устали и ему не нужно где-то присесть)
09:34:59 29-10-2024
Гость (07:59:15 29-10-2024) и обновить дноЗа 3 года дно постарело? Воду надо было о... Знаете, пока сам не увидешь, не поймёшь. Были в парке, видели дно пруда. Надо дно реконструировать. Где-то отошёл водонепроницаемый материал(не знаю как точно называется), сверху камней досыпать, которые его держат. Очень много мусора. И др. работы провести,чтобы пруд радовал в дальнейшем. Ходим в Изумрудный часто и видем насколько добросовестно и заботливо относятся сотрудники к своей работе,почет им и хвала.
16:07:30 29-10-2024
Гость (07:59:15 29-10-2024) и обновить дноЗа 3 года дно постарело? Воду надо было о...
Сразу видно, у человека никогда не было собственного маленького пруда на участке.
11:51:47 29-10-2024
Раньше в пруду рыбаки окуньков ловили. Классно было наблюдать. Хотелось даже самому попробовать. Жаль что сейчас нет такого