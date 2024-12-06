Мошенники похитили у алтайской пенсионерки 170 тысяч рублей от имени ее одноклассницы
"Давняя знакомая" сообщила, что женщина в честь праздника может получить от банка 4500 рублей
06 декабря 2024, 12:41, ИА Амител
Мошенники представились бывшей одноклассницей, чтобы добраться до банковского счета пенсионерки из Бийского района.
Как сообщили в МВД Алтайского края, сельчанке в соцсети пришло приглашение дружбы от якобы школьной приятельницы, и женщина с радостью добавила давнюю подругу в друзья.
"В личном сообщении знакомая написала, что крупный банк отмечает юбилей и в честь праздника дарит своим клиентам по 4500 рублей. Для получения денежного бонуса нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте и внести данные карты. Инициатор переписки предложила свою помощь в технических вопросах. Сельчанка напечатала номер банковской карты, а также переслала все коды из СМС, которые приходили ей на телефон", – рассказали в ведомстве.
После этого "подруга" спросила о наличии карт других банков и тем самым выдала себя: собеседница заподозрила обман, зашла в банковское приложение и обнаружила списание 170 тысяч со счета и кредиток. Возбуждено уголовное дело.
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