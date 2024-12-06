Мошенники похитили у алтайской пенсионерки 170 тысяч рублей от имени ее одноклассницы

"Давняя знакомая" сообщила, что женщина в честь праздника может получить от банка 4500 рублей

06 декабря 2024, 12:41, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Мошенники представились бывшей одноклассницей, чтобы добраться до банковского счета пенсионерки из Бийского района.

Как сообщили в МВД Алтайского края, сельчанке в соцсети пришло приглашение дружбы от якобы школьной приятельницы, и женщина с радостью добавила давнюю подругу в друзья.

"В личном сообщении знакомая написала, что крупный банк отмечает юбилей и в честь праздника дарит своим клиентам по 4500 рублей. Для получения денежного бонуса нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте и внести данные карты. Инициатор переписки предложила свою помощь в технических вопросах. Сельчанка напечатала номер банковской карты, а также переслала все коды из СМС, которые приходили ей на телефон", – рассказали в ведомстве.

После этого "подруга" спросила о наличии карт других банков и тем самым выдала себя: собеседница заподозрила обман, зашла в банковское приложение и обнаружила списание 170 тысяч со счета и кредиток. Возбуждено уголовное дело.