Жительница Алтая сэкономила 33 тысячи рублей, отдав мошенникам 77 тысяч вместо 110
Женщина должны была заниматься якобы продвижением товаров
06 декабря 2024, 10:14, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Жительница села Стуково Павловского района лишилась крупной суммы денег в надежде подзаработать, сообщили в МВД Алтайского края.
37-летней сельчанке написала незнакомка и предложила заработок в интернете – нужно было продвигать товары на онлайн-платформе.
Женщина стала выполнять задания, в рамках которых перевела аферистам около 7 тысяч рублей, а затем дважды – по 35 тысяч.
В итоге она лишилась почти 77 тысяч рублей.
При этом у сельчанки намеревались похитить больше 110 тысяч, но у нее попросту не хватило денег перевести всю требуемую сумму.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.
11:59:06 06-12-2024
Ей предложили заработать, она начала "работать" и вместо того, чтобы получить деньга за "работу", она решила отдать свои... Странно, возраст то молодой, до деменции рано.