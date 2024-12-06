Жительница Алтая сэкономила 33 тысячи рублей, отдав мошенникам 77 тысяч вместо 110

Женщина должны была заниматься якобы продвижением товаров

06 декабря 2024, 10:14, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Жительница села Стуково Павловского района лишилась крупной суммы денег в надежде подзаработать, сообщили в МВД Алтайского края.

37-летней сельчанке написала незнакомка и предложила заработок в интернете – нужно было продвигать товары на онлайн-платформе.

Женщина стала выполнять задания, в рамках которых перевела аферистам около 7 тысяч рублей, а затем дважды – по 35 тысяч.

В итоге она лишилась почти 77 тысяч рублей.

При этом у сельчанки намеревались похитить больше 110 тысяч, но у нее попросту не хватило денег перевести всю требуемую сумму.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.