Бийчанин добровольно сдал в полицию ружье умершего деда и избежал ответственности

О существовании оружия родственники не знали, пока не решили выставить дом на продажу

06 декабря 2024, 16:12, ИА Амител

Фото: David Levêque / unsplash.com

Житель Бийска добровольно сдал в полицию найденное ружье, сообщили в МВД Алтайского края.

36-летний горожанин сам пришел в отделение и рассказал, что огнестрельное оружие и патроны нашла его родственница. Амуниция принадлежала умершему деду мужчины.

"Покойный при жизни никому не говорил о том, что у него есть оружие. Почти 30 лет оно пролежало на чердаке под грудой вещей и обнаружилось, когда дом выставили на продажу. О незаконной находке сразу сообщили в полицию", – рассказали в ведомстве.

Стражи порядка напомнили, что хранить оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества без разрешения запрещено – даже если что-то из этого осталось в доме после смерти родственника.