НОВОСТИПроисшествия

Бийская пенсионерка получила два года условно за хранение пороха в память о муже

Коробка и банка с опасным веществом простояли у женщины 30 лет

11 июля 2024, 12:22, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com
Судейский молоток / Фото: unsplash.com

В Бийске суд вынес приговор 84-летней пенсионерке за хранение пороха, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

По версии следствия, после смерти мужа в 1994 году у женщины остались металлическая банка и картонная коробка с порохом, которые она не захотела выбрасывать или сдавать в полицию, а оставила на память.

Позже горожанка забыла об этом, и в марте 2024 года полицейские пришли к ней в квартиру и изъяли опасное вещество.

Впоследствии в отношении пенсионерки возбудили дело по статье 222.1 УК РФ. Суд признал ее виновной и приговорил к двум годам условно.

Бийск Происшествия

Комментарии 16

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Алексей

12:33:01 11-07-2024

84 года..... нашли кого поймать.....

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Гость

13:06:27 11-07-2024

Алексей (12:33:01 11-07-2024) 84 года..... нашли кого поймать........ В тихом омуте черти водятся . (с)

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Гость

12:39:00 11-07-2024

А как узнали то что он у нее есть ? Как то странно все это

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а

12:43:29 11-07-2024

каку узнали-то?

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Гость

12:58:39 11-07-2024

Маньячке Софье Жуковой было 81 .. так что возраст не показатель

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Мусик

12:58:49 11-07-2024

тут собак его знает...
доберутся внучки до баночки, и пойдет потеха...

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Гость

13:47:16 11-07-2024

Мусик (12:58:49 11-07-2024) тут собак его знает...доберутся внучки до баночки, и пой... Ничего там не пойдет, он уже разложился давно. Если в костер бросить может и пыхнет, и это максимум, но вот выстрелить им уже не получится... Ну никак..

Если пироксилиновый - 100 % окислен, если черный - гидрофицировался и тоже окислен за счет атмосферной влаги.

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Мусик

14:19:32 11-07-2024

Гость (13:47:16 11-07-2024) Ничего там не пойдет, он уже разложился давно. Если в косте... да, в курсе - официально срок хранения пороха 25 лет. при условиях.
только вот поисковики подрываются - и на вов, и на 1МВ.
в этом случае я бы за перебор в ТБ.

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Гость

13:01:40 11-07-2024

Не храните азотные удобрения дома

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Гость

13:14:20 11-07-2024

Я точно знаю, что мусора не способны сами догадаться, что у бабки есть порох, поэтому тут замешаны гигантские человекоподобные роботы и лично Ктулху.

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Мусик

13:29:27 11-07-2024

Гость (13:14:20 11-07-2024) Я точно знаю, что мусора не способны сами догадаться, что у... почти всех пионеров при ссср такими темпами можно было отправить в солнечнеое магаданье.

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Гость

13:33:57 11-07-2024

Гость (13:14:20 11-07-2024) Я точно знаю, что мусора не способны сами догадаться, что у... Ктулху ни причем

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Гость

13:24:34 11-07-2024

Самим то, тыловым полицаям не стыдно? Справились со старухой герои.

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Гость

14:06:13 11-07-2024

"Позже горожанка забыла об этом"...а кто то нет.

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Гость

17:36:46 11-07-2024

Помнится, в 10-летнем возрасте я в родительском чемодане втихушку спрятал банку пороха в кофейной банке да коробку патронов от мелкашки, когда возвращались из деревни от деда-охотника. Так в поезде и привезли. Ох, сколько потом ракеток и бомбочек с пацанами сделали. Все закончилось благополучно, никто не пострадал. Это был еще поздний Советский Союз, как-то все проще было. В деревнях почти каждый был охотником.

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Гость

18:38:31 11-07-2024

И полицаев, и судейских на кол. За издевательство над очень пожилым человеком.

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