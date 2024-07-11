Бийская пенсионерка получила два года условно за хранение пороха в память о муже
Коробка и банка с опасным веществом простояли у женщины 30 лет
11 июля 2024, 12:22, ИА Амител
Судейский молоток / Фото: unsplash.com
В Бийске суд вынес приговор 84-летней пенсионерке за хранение пороха, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
По версии следствия, после смерти мужа в 1994 году у женщины остались металлическая банка и картонная коробка с порохом, которые она не захотела выбрасывать или сдавать в полицию, а оставила на память.
Позже горожанка забыла об этом, и в марте 2024 года полицейские пришли к ней в квартиру и изъяли опасное вещество.
Впоследствии в отношении пенсионерки возбудили дело по статье 222.1 УК РФ. Суд признал ее виновной и приговорил к двум годам условно.
12:33:01 11-07-2024
84 года..... нашли кого поймать.....
13:06:27 11-07-2024
Алексей (12:33:01 11-07-2024) 84 года..... нашли кого поймать........ В тихом омуте черти водятся . (с)
12:39:00 11-07-2024
А как узнали то что он у нее есть ? Как то странно все это
12:43:29 11-07-2024
каку узнали-то?
12:58:39 11-07-2024
Маньячке Софье Жуковой было 81 .. так что возраст не показатель
12:58:49 11-07-2024
тут собак его знает...
доберутся внучки до баночки, и пойдет потеха...
13:47:16 11-07-2024
Мусик (12:58:49 11-07-2024) тут собак его знает...доберутся внучки до баночки, и пой... Ничего там не пойдет, он уже разложился давно. Если в костер бросить может и пыхнет, и это максимум, но вот выстрелить им уже не получится... Ну никак..
Если пироксилиновый - 100 % окислен, если черный - гидрофицировался и тоже окислен за счет атмосферной влаги.
14:19:32 11-07-2024
Гость (13:47:16 11-07-2024) Ничего там не пойдет, он уже разложился давно. Если в косте... да, в курсе - официально срок хранения пороха 25 лет. при условиях.
только вот поисковики подрываются - и на вов, и на 1МВ.
в этом случае я бы за перебор в ТБ.
13:01:40 11-07-2024
Не храните азотные удобрения дома
13:14:20 11-07-2024
Я точно знаю, что мусора не способны сами догадаться, что у бабки есть порох, поэтому тут замешаны гигантские человекоподобные роботы и лично Ктулху.
13:29:27 11-07-2024
Гость (13:14:20 11-07-2024) Я точно знаю, что мусора не способны сами догадаться, что у... почти всех пионеров при ссср такими темпами можно было отправить в солнечнеое магаданье.
13:33:57 11-07-2024
Гость (13:14:20 11-07-2024) Я точно знаю, что мусора не способны сами догадаться, что у... Ктулху ни причем
13:24:34 11-07-2024
Самим то, тыловым полицаям не стыдно? Справились со старухой герои.
14:06:13 11-07-2024
"Позже горожанка забыла об этом"...а кто то нет.
17:36:46 11-07-2024
Помнится, в 10-летнем возрасте я в родительском чемодане втихушку спрятал банку пороха в кофейной банке да коробку патронов от мелкашки, когда возвращались из деревни от деда-охотника. Так в поезде и привезли. Ох, сколько потом ракеток и бомбочек с пацанами сделали. Все закончилось благополучно, никто не пострадал. Это был еще поздний Советский Союз, как-то все проще было. В деревнях почти каждый был охотником.
18:38:31 11-07-2024
И полицаев, и судейских на кол. За издевательство над очень пожилым человеком.