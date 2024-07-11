Бийская пенсионерка получила два года условно за хранение пороха в память о муже

Коробка и банка с опасным веществом простояли у женщины 30 лет

11 июля 2024, 12:22, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

В Бийске суд вынес приговор 84-летней пенсионерке за хранение пороха, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

По версии следствия, после смерти мужа в 1994 году у женщины остались металлическая банка и картонная коробка с порохом, которые она не захотела выбрасывать или сдавать в полицию, а оставила на память.

Позже горожанка забыла об этом, и в марте 2024 года полицейские пришли к ней в квартиру и изъяли опасное вещество.

Впоследствии в отношении пенсионерки возбудили дело по статье 222.1 УК РФ. Суд признал ее виновной и приговорил к двум годам условно.