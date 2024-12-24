Режим "черного неба" объявили в Барнауле и Бийске

Он продлится двое суток

24 декабря 2024, 15:45, ИА Амител

Режим "черного неба" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Режим "черного неба" объявили в Бийске и Барнауле, сообщается на сайте алтайского Гидрометцентра.

Погода, способствующая накоплению в воздухе загрязняющих примесей, продлится двое суток: режим вводят с 16:00 24 декабря до 16:00 26 декабря.

Власти Барнаула рекомендовали руководителям предприятий города сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в этот период.