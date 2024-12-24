Режим "черного неба" объявили в Барнауле и Бийске
Он продлится двое суток
24 декабря 2024, 15:45, ИА Амител
Режим "черного неба" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Режим "черного неба" объявили в Бийске и Барнауле, сообщается на сайте алтайского Гидрометцентра.
Погода, способствующая накоплению в воздухе загрязняющих примесей, продлится двое суток: режим вводят с 16:00 24 декабря до 16:00 26 декабря.
Власти Барнаула рекомендовали руководителям предприятий города сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в этот период.
15:59:43 24-12-2024
По всей стране когда говоришь, что ты с Алтая люди сразу думают ну так у вас там экология хотя бы
13:40:02 25-12-2024
Гость (15:59:43 24-12-2024) По всей стране когда говоришь, что ты с Алтая люди сразу дум... что не так с экологией на Алтае? И в каком городе она есть?
23:02:48 24-12-2024
Кто выполняет "режим чёрного неба", кто контролирует его исполнение.
23:38:36 24-12-2024
Издержки урбанизации.