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Режим "черного неба" объявили в Барнауле и Бийске

Он продлится двое суток

24 декабря 2024, 15:45, ИА Амител

Режим "черного неба" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Режим "черного неба" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Режим "черного неба" объявили в Бийске и Барнауле, сообщается на сайте алтайского Гидрометцентра.

Погода, способствующая накоплению в воздухе загрязняющих примесей, продлится двое суток: режим вводят с 16:00 24 декабря до 16:00 26 декабря.

Власти Барнаула рекомендовали руководителям предприятий города сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в этот период.

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Барнаул Бийск Погода

Комментарии 4

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Гость

15:59:43 24-12-2024

По всей стране когда говоришь, что ты с Алтая люди сразу думают ну так у вас там экология хотя бы

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Жора

13:40:02 25-12-2024

Гость (15:59:43 24-12-2024) По всей стране когда говоришь, что ты с Алтая люди сразу дум... что не так с экологией на Алтае? И в каком городе она есть?

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Гость1

23:02:48 24-12-2024

Кто выполняет "режим чёрного неба", кто контролирует его исполнение.

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Жора

23:38:36 24-12-2024

Издержки урбанизации.

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