Какая погода будет в Алтайском крае на Новый год?

В Алтайском гидрометцентре дали предварительный прогноз

24 декабря 2024, 11:15, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Крепких сибирских морозов синоптики в Алтайском крае в новогоднюю ночь не прогнозируют, но и сказочной она быть не обещает. В регионе ожидается неустойчивая и умеренно ветреная погода. В отдельных районах пройдут снегопады. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.