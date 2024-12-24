Какая погода будет в Алтайском крае на Новый год?
В Алтайском гидрометцентре дали предварительный прогноз
24 декабря 2024, 11:15, ИА Амител
Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru
Крепких сибирских морозов синоптики в Алтайском крае в новогоднюю ночь не прогнозируют, но и сказочной она быть не обещает. В регионе ожидается неустойчивая и умеренно ветреная погода. В отдельных районах пройдут снегопады. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"По предварительным данным, 1 января порывы ветра составят от 8 до 16 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -8 до -15 градусов, а днем будет -3...-8°С", – рассказала синоптик.
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