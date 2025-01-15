Подросток выстрелил в одноклассника из ракетницы в школе

Инцидент случился в результате "неосторожного обращения" с сигнальным устройством

15 января 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Камчатскому краю

В одной из школ Петропавловска-Камчатского 16-летний подросток выстрелил в одноклассника из сигнальной ракетницы.

Как сообщили в СК Камчатского края, инцидент случился 14 января "в результате неосторожного обращения с пусковым устройством, предназначенным для подачи огневых сигналов при проведении охоты".

Патрон попал в грудную клетку школьника, он получил ушибы. Подростку оказали медпомощь, его здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители тем временем проводят доследственную проверку.