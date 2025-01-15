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Подросток выстрелил в одноклассника из ракетницы в школе

Инцидент случился в результате "неосторожного обращения" с сигнальным устройством

15 января 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Камчатскому краю
Фото: СУ СКР по Камчатскому краю

В одной из школ Петропавловска-Камчатского 16-летний подросток выстрелил в одноклассника из сигнальной ракетницы.

Как сообщили в СК Камчатского края, инцидент случился 14 января "в результате неосторожного обращения с пусковым устройством, предназначенным для подачи огневых сигналов при проведении охоты".

Патрон попал в грудную клетку школьника, он получил ушибы. Подростку оказали медпомощь, его здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители тем временем проводят доследственную проверку.

Происшествия дети

Комментарии 4

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Гость

14:21:26 15-01-2025

Случайно принёс ракетницу в школу, случайно выстрелил и случайно попал в грудину, и случайно все поверили.

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Коля

17:07:19 15-01-2025

Гость (14:21:26 15-01-2025) Случайно принёс ракетницу в школу, случайно выстрелил и случ... а сделай тоже самое взрослый так яжемамки заклюют а теперь школу будут прессовать за оружие

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Гость

14:33:47 15-01-2025

Ну всё. Сейчас депутаты "сигнал охотника" запретят.

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Гость

19:42:08 15-01-2025

Помню, у нас в подростковом возрасте тоже идиотов хватало, которые почему-то не осознавали, что делают и лишь после пакости орали "ой, мамочка, что же я наделал, я не хотел"

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