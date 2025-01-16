Жительница Барнаула в надежде заработать на маркетплейсе отдала мошенникам 400 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

16 января 2025, 11:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мошенники похитили почти 400 тысяч рублей у 48-летней жительницы Барнаула, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине предложили зарабатывать на маркетплейсе, ставя лайки определенным товарам. Она согласилась на эту работу, отчиталась о первом выполненном задании и получила за это 300 рублей.

На следующий день горожанку попросили заплатить 900 рублей, за что ей якобы переведут уже 1,5 тысячи.

"После этого пострадавшая в течение нескольких дней сделала еще девять денежных переводов неизвестным лицам на общую сумму в размере почти 400 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.