Жительница Барнаула в надежде заработать на маркетплейсе отдала мошенникам 400 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
16 января 2025, 11:00, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Мошенники похитили почти 400 тысяч рублей у 48-летней жительницы Барнаула, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщине предложили зарабатывать на маркетплейсе, ставя лайки определенным товарам. Она согласилась на эту работу, отчиталась о первом выполненном задании и получила за это 300 рублей.
На следующий день горожанку попросили заплатить 900 рублей, за что ей якобы переведут уже 1,5 тысячи.
"После этого пострадавшая в течение нескольких дней сделала еще девять денежных переводов неизвестным лицам на общую сумму в размере почти 400 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.
Комментарии 0