На Алтае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей

Мужчина рассчитывал разбогатеть на инвестициях

14 января 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

41-летний житель села Калманка Алтайского края "проинвестировал" мошенникам почти 800 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

Глава многодетной малообеспеченной семьи играл в онлайн-игру и увидел ссылку об инвестициях в криптовалюту. Он заполнил анкету, после чего ему позвонили мошенники и он скачал вредоносное приложение.

Злоумышленники убедили сельчанина в том, что чем больше он вложит денег, тем больше заработает. В итоге мужчина взял два кредита на сумму около 800 тысяч рублей, а также отправил аферистам фото паспорта, номер своего телефона и телефоны близких.