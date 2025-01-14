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На Алтае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей

Мужчина рассчитывал разбогатеть на инвестициях

14 января 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

41-летний житель села Калманка Алтайского края "проинвестировал" мошенникам почти 800 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

Глава многодетной малообеспеченной семьи играл в онлайн-игру и увидел ссылку об инвестициях в криптовалюту. Он заполнил анкету, после чего ему позвонили мошенники и он скачал вредоносное приложение.

Злоумышленники убедили сельчанина в том, что чем больше он вложит денег, тем больше заработает. В итоге мужчина взял два кредита на сумму около 800 тысяч рублей, а также отправил аферистам фото паспорта, номер своего телефона и телефоны близких.

"Когда деньги кончились и ему перестали давать кредиты, злоумышленники сказали, что его счет заблокирован и что ему нужно отправить еще 800 тысяч рублей, но он не стал этого делать, поняв, что его обманули", – рассказали в полиции и отметили, что возбудили уголовное дело.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 18

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Гость

13:34:19 14-01-2025

Многодетный, да... И почему его нисколько не жаль?

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Гость

13:58:24 14-01-2025

Гость (13:34:19 14-01-2025) Многодетный, да... И почему его нисколько не жаль?...
как пришли так и ушли

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Гость

14:22:01 14-01-2025

Гость (13:58:24 14-01-2025) как пришли так и ушли... И как пришли? Он не в карты выиграл,он кредиты взял!

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Гость

16:33:29 14-01-2025

Гость (14:22:01 14-01-2025) И как пришли? Он не в карты выиграл,он кредиты взял!...
Забыл, что некоторым нужна предельная конкретика. Легко пришли (не были заработаны) легко ушли.

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Жора

00:32:50 15-01-2025

Гость (16:33:29 14-01-2025) Забыл, что некоторым нужна предельная конкретика. Легко ... вообще то ему теперь кредиты выплачивать. Предельная конкретика, ага.

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Гость

14:12:35 14-01-2025

Гость (13:34:19 14-01-2025) Многодетный, да... И почему его нисколько не жаль?...
Хороший пример того, что будет, если думать не той головой, что на плечах

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Гость

13:39:44 14-01-2025

дебил нет?

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Гость

14:03:45 14-01-2025

Беднота, многодетность, лень и глупость ценный ресурс!!! Примерно года два назад в Бийске замучили проверками школу иностранных языков для детей, школа была частной и закрылась, не выдержав прессинга. Умные не нужны государству, им некогда смотреть телевизор. Школа находилась Ильи Мухачёва улица, 228/4.

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Жора

00:30:55 15-01-2025

Гость (14:03:45 14-01-2025) Беднота, многодетность, лень и глупость ценный ресурс!!! При... Очевидно многодетный инвестор так и не успел посетить вашу школу.

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Гость

14:18:19 14-01-2025

Дяхан многодетный тока бабёшку многодетную окучивать может. Поэтому он и бедный, что за счёт детишек кормится.

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Элен без ребят

17:14:18 14-01-2025

Гость (14:18:19 14-01-2025) Дяхан многодетный тока бабёшку многодетную окучивать может. ... и как ему дали целых 2 кредита, в таком случае?

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Гость

14:38:23 14-01-2025

41-летнему главе многодетной малообеспеченной семьи больше, конечно, заняться нечем, как в онлайн играть. Слов нет. Фраза Лаврова.

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Гость

14:39:04 14-01-2025

ну вот ей богу, года два уже, из каждого утюга про этих мошенников.
может он еще фиги воробьям показывает?
детей жалко, тяжко им будет

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Гость

14:40:36 14-01-2025

БОООльшой вопрос к банкам: как они выдают кредиты и кому? Давно пора навести там порядок

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Элен без ребят

17:13:04 14-01-2025

Гость (14:40:36 14-01-2025) БОООльшой вопрос к банкам: как они выдают кредиты и кому? Да... в данном случае, малообеспеченному многодетному. и это очень большой вопрос.

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Жора

00:24:59 15-01-2025

Гость (14:40:36 14-01-2025) БОООльшой вопрос к банкам: как они выдают кредиты и кому? Да... Как и кому? Ясен пень -презентабельным инвестором. Так в статье и написано.

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Жизнь Васи

16:30:40 14-01-2025

Жить в нищите и рожать кучу детей а потом хныкать что денег нет, ну это сверхразум.
это как с одной яжемамкой которая настрогала кучу детей взяв ипотеку за 80К в месяц и детьми прикрывалась дак еще из хаты не съезжала в наглую при том что новый собственник поставил четкие сроки.

Более того эта быдло семейка еще и препятствовала законному владельцу войти в свою квартиру а после на камеру плакала какая она несчастная и тд знаем мы таких.

У одного шишка чешется у другой дырка

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Гость

11:11:49 16-01-2025

Жизнь Васи (16:30:40 14-01-2025) Жить в нищите и рожать кучу детей а потом хныкать что денег ... Но с другой стороны выходит что только бизнесменам рекомендуется много детей рожать?! А если они много не захотят? А всем остальным от 0 до 1?! Тогда население пойдёт на быструю убыль. Поддержка государства, а ещё лучше рабочие места с соответствующими уровню жизни зарплатами. Причём стабильные, чтобы на 10 лет вперёд быть уверенными.
А так да, кто кредиты выдаёт почему бы тогда не кричали Эврика! И сами вы в такие инвестиции не вкладывали. Ведь это выгоднее, чем под % давать. Раз мужик решился. Не бывает таких чужих инвестиций, чтобы было выгодно взять кредит. Либо в свои. Либо для людей которых хорошо знаешь и доверяешь.

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