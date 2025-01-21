Частный дом с надворными постройками пострадали от пожара в Бийске

Огонь прошелся по площади 120 кв. м

21 января 2025, 16:00, ИА Амител

Пожар в Бийске / Фото: МЧС Алтайского края

В Бийске по улице Цесовской потушили крупный пожар в частном доме и надворных постройках, сообщили в МЧС Алтайского края.

Пройденная огнем площадь составила около 120 "квадратов".

"В тушении задействовано четыре пожарных расчета, 21 человек личного состава. В условиях сильного задымления работали четыре звена газодымозащитников", – рассказали в ведомстве.

Пострадавших в результате инцидента нет. Его причину выясняют.