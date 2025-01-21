Горящий двухэтажный дом потушили в алтайском селе

Огонь повредил крышу и веранду

21 января 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Пожар в двухэтажном доме потушили в селе Корболиха Третьяковского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился 20 января. На момент прибытия огнеборцев горела крыша веранды открытым огнем. В результате пламя повредило крышу и веранду дома на площади около 36 "квадратов".

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", – отметили спасатели.

Всего в крае за 20 января потушили 17 пожаров, в том числе 13 – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.