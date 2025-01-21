Горящий двухэтажный дом потушили в алтайском селе
Огонь повредил крышу и веранду
21 января 2025, 09:45, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
Пожар в двухэтажном доме потушили в селе Корболиха Третьяковского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился 20 января. На момент прибытия огнеборцев горела крыша веранды открытым огнем. В результате пламя повредило крышу и веранду дома на площади около 36 "квадратов".
"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", – отметили спасатели.
Всего в крае за 20 января потушили 17 пожаров, в том числе 13 – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.
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