Жительница Рубцовска в надежде подзаработать отдала мошенникам 268 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

29 января 2025, 11:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники похитили у жительницы Рубцовска крупную сумму денег, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушке 1998 года рождения написали в мессенджере с предложением о заработке: нужно было выкупать товар, после чего деньги будут возвращаться с надбавкой к потраченной сумме. При этом сами товары получать не нужно.

"Доверчивая горожанка следовала всем инструкциям, выкупала товары, пополняла счет. За пару дней заявительница отдала в общей сложности 268 800 рублей, но свою "зарплату" так и не получила", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.