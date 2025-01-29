Житель Алтая решил побыстрее заработать на квартиру и стал распространять закладки
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
29 января 2025, 14:40, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские задержали 47-летнего жителя Алейского района, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщили в МВД региона, закладчик попался правоохранителям в лесополосе недалеко от села Дружба, когда оборудовал тайник с "синтетикой".
Сначала мужчина сказал, что ставит капканы на зайцев, но потом во всем признался. Он рассказал, что нашел в мессенджере предложение о легком заработке и по указанию куратора наркомаркета приобрел партию наркотиков в этом же лесу и заложил закладки на территории района.
Из его тайников полицейские изъяли 11 свертков и еще два нашли в рукавице и чехле от смартфона – их мужчина якобы оставил "для пробы". Экспертиза показала, что это был N-метилэфедрон общей массой более 10 граммов.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. До этого он к ответственности не привлекался. По словам задержанного, наркотиками он занялся, чтобы заработать на квартиру.
14:44:29 29-01-2025
Товарищ! Заниматься кладменством - бессмысленно! Тебя сдадут твои же кураторы! Иди работай!
15:02:06 29-01-2025
Заработал на квартиру. Мечты сбываются, бойтесь своих желаний
15:18:41 29-01-2025
а че, минимум на два года квартирой обеспечен. еще и едой
16:26:19 29-01-2025
90 процентов пойманных по таким статьям вместо зоны едут на СВО.
Так что денег он теперь заработает официально