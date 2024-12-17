Барнаульские студенты попались полицейским с коробкой наркотиков
Возбуждено уголовное дело
17 декабря 2024, 13:40, ИА Амител
В Барнауле полицейские уличили трех студентов техникумов в сбыте свыше 150 свертков с "синтетикой", сообщили в МВД Алтайского края.
Двух парней 2005 и 2006 годов рождения задержали на улице Кулундинской, когда они делали закладки.
В автомобиле одного из них нашли коробку с 146 свертками, а также пять телефонов с перепиской и шесть банковских карт.
Полицейские изучили телефон одного из задержанных и установили сообщника, которому они отправляли координаты схронов. Его также задержали в Барнауле. "Кроме того, было установлено местонахождение пяти тайников с криминальным товаром, сделанных подозреваемыми", – добавили в МВД.
Экспертиза подтвердила, что парни распространяли N-метилэфедрон.
По предварительной информации, студенты следовали указаниям неустановленного куратора: забрали оптовую партию "синтетики" в Новосибирской области, расфасовали ее на мелкие дозы и собирались разложить по тайникам в Алтайском крае.
Парни признались, что занимались этим с октября.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.
13:55:03 17-12-2024
По 20 заработали
14:05:09 17-12-2024
ВВП (13:55:03 17-12-2024) По 20 заработали... это мало
14:17:37 17-12-2024
Элен без ребят (14:05:09 17-12-2024) это мало... откинутся - а им чик, пенсия!
15:03:55 17-12-2024
Элен без ребят (14:05:09 17-12-2024) это мало... они просидят в Челябе 6, уже будут больные насквозь всеми болезнями, плюс молодые красивые, будут уже замужем каждый раз по 20. Потом еще года 4-5 и - ящик. Стандартная схема. Так что не переживайте. а УДО по таким статьям или там какой-то больнички особой НЕ БЫВАЕТ
15:01:15 17-12-2024
Барнаульские студенты --- у них отсрочка
09:14:56 18-12-2024
Раньше в техникуме были учащиеся, а студенты - в вузах.