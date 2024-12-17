Барнаульские студенты попались полицейским с коробкой наркотиков

Возбуждено уголовное дело

17 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России Алтайского края

В Барнауле полицейские уличили трех студентов техникумов в сбыте свыше 150 свертков с "синтетикой", сообщили в МВД Алтайского края.

Двух парней 2005 и 2006 годов рождения задержали на улице Кулундинской, когда они делали закладки.

В автомобиле одного из них нашли коробку с 146 свертками, а также пять телефонов с перепиской и шесть банковских карт.

Полицейские изучили телефон одного из задержанных и установили сообщника, которому они отправляли координаты схронов. Его также задержали в Барнауле. "Кроме того, было установлено местонахождение пяти тайников с криминальным товаром, сделанных подозреваемыми", – добавили в МВД.

Экспертиза подтвердила, что парни распространяли N-метилэфедрон.

По предварительной информации, студенты следовали указаниям неустановленного куратора: забрали оптовую партию "синтетики" в Новосибирской области, расфасовали ее на мелкие дозы и собирались разложить по тайникам в Алтайском крае.

Парни признались, что занимались этим с октября.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.