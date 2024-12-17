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Барнаульские студенты попались полицейским с коробкой наркотиков

Возбуждено уголовное дело

17 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России Алтайского края
Фото: ГУ МВД России Алтайского края

В Барнауле полицейские уличили трех студентов техникумов в сбыте свыше 150 свертков с "синтетикой", сообщили в МВД Алтайского края.

Двух парней 2005 и 2006 годов рождения задержали на улице Кулундинской, когда они делали закладки.

В автомобиле одного из них нашли коробку с 146 свертками, а также пять телефонов с перепиской и шесть банковских карт.

Полицейские изучили телефон одного из задержанных и установили сообщника, которому они отправляли координаты схронов. Его также задержали в Барнауле. "Кроме того, было установлено местонахождение пяти тайников с криминальным товаром, сделанных подозреваемыми", – добавили в МВД.

Экспертиза подтвердила, что парни распространяли N-метилэфедрон.

По предварительной информации, студенты следовали указаниям неустановленного куратора: забрали оптовую партию "синтетики" в Новосибирской области, расфасовали ее на мелкие дозы и собирались разложить по тайникам в Алтайском крае.

Парни признались, что занимались этим с октября.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.

Алтайский край борьба с наркотиками

Комментарии 6

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ВВП

13:55:03 17-12-2024

По 20 заработали

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Элен без ребят

14:05:09 17-12-2024

ВВП (13:55:03 17-12-2024) По 20 заработали... это мало

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Musik

14:17:37 17-12-2024

Элен без ребят (14:05:09 17-12-2024) это мало... откинутся - а им чик, пенсия!

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Гость

15:03:55 17-12-2024

Элен без ребят (14:05:09 17-12-2024) это мало... они просидят в Челябе 6, уже будут больные насквозь всеми болезнями, плюс молодые красивые, будут уже замужем каждый раз по 20. Потом еще года 4-5 и - ящик. Стандартная схема. Так что не переживайте. а УДО по таким статьям или там какой-то больнички особой НЕ БЫВАЕТ

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Гость

15:01:15 17-12-2024

Барнаульские студенты --- у них отсрочка

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Гость

09:14:56 18-12-2024

Раньше в техникуме были учащиеся, а студенты - в вузах.

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