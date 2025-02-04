В Барнауле открылась фотовыставка вдохновляющих портретов онкопациентов

Реализация проекта заняла примерно три месяца

04 февраля 2025, 16:22, ИА Амител

Открытие фотовыставки онкопациентов Барнаула / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В рамках Всемирного дня борьбы против рака команда всероссийского проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями "Химия была, но мы расстались" открыла в краевой столице фотовыставку с вдохновляющими портретами онкопациентов Барнаула. Мероприятие прошло на базе КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер".

Как рассказала директор по развитию и коммуникациям проекта Гала Холодай, реализация заняла примерно три месяца. За это время собрали героев, их истории, провели фотосессию и привлекли партнеров, которые предоставляют подарки и поддержку. После они ищут место под выставку и размещают ее. Холодай отметила, что активисты не ограничивают себя рамками больниц, но в Барнауле выставку решили провести в краевом онкоцентре.

"Будем продолжать поиски площадок, чтобы представить выставку более широкой общественности и привлечь внимание общества к тому, что люди с онкологическими заболеваниями не должны оставаться закрытыми в больницах", – отметила Холодай.

Один из частых вопросов организаторам проекта "Химия была, но мы расстались" – почему фотография черно-белая. По словам Холодай, дело в том, что провокационный цвет привлекает внимание к истории, в которой люди говорят о своих надеждах, мечтах и планах.

Кроме того, после открытия выставки состоялась Школа онкопациентов, на которую пришли и герои проекта. Сейчас команда уже работает с новыми людьми, которые готовы и хотят сниматься, а потому будет проводить дальнейшие фотосессии и готовиться к новой большой выставке.

По инициативе проекта "Химия была, но мы расстались" была создана терапевтическая сказка "Жители старого дома" – как инструмент психотерапевтической работы с онкопациентами, которые борются с тяжелыми заболеваниями.

"Сказка может быть использована не только для работы психотерапевта, но и для самостоятельной работы пациента со своими чувствами и переживаниями. Она может использоваться в сочетании с арт-терапией, психодрамой, ароматерапией", – рассказали организаторы проекта.