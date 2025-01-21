В России впервые протестировали отечественный препарат против рака крови

Подтвердилась полная безопасность препарата

21 января 2025, 21:00, ИА Амител

Медик держит шприц / Фото: amic.ru

Первая пациентка с онкозаболеванием крови успешно прошла лечение новым отечественным препаратом "Утжефра" в рамках клинического исследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава России.

Клиническое исследование препарата "Утжефра" началось в ноябре 2024 года. Он был разработан при поддержке Минздрава России. Препарат предназначен для лечения злокачественных заболеваний крови.

Первая участница исследования, 59-летняя женщина, получила две дозы "Утжефры" 12 и 13 декабря. По словам главного исследователя, заведующей отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России Ольги Алешиной, после введения препарата пациентка не столкнулась с серьезными осложнениями.

Через неделю наблюдения в реанимационном отделении она была переведена в гематологическое отделение и далее продолжала лечение в условиях дневного стационара.

"По результатам обследования подтвержден полный ответ на терапию и безопасность препарата", – рассказали в центре.

Клиническое исследование "Утжефры" продолжится в течение года с участием 60 пациентов. В этот период они будут проходить регулярные осмотры, анализы и инструментальные исследования для контроля состояния здоровья и ремиссии.