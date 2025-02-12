Появилось видео с комментатором Скворцовым сразу после драки в Новосибирске

Мужчина потерял сознание и упал на снег

12 февраля 2025, 21:40, ИА Амител

"КП-Новосибирск" опубликовала момент конфликта, в ходе которого комментатор Роман Скворцов получил серьезную травму. Согласно записи, драка случилась не с другими посетителями бара, в котором отдыхал журналист, а со сторонней компанией на улице.

На кадрах видно, как поздней ночью Скворцов вышел проветриться на улицу. Там он стал общаться с компанией из соседнего бара. Через несколько минут между ними возник, вероятно, конфликт. К сожалению, четко разглядеть, толкаются мужчины, дерутся или спорят, нельзя.

После этого Роман хочет вернуться в бар, но падает на землю прямо возле крыльца на улице. К нему подбегают прохожие и вызывают скорую. На помощь к комментатору пришли его друзья, которые, видимо, не дождались его возвращения в баре. Они помогают погрузить Скворцова в скорую и едут в больницу вместе с ним.

"В самом баре, как заявляли ранее, конфликтов у Скворцова не было. Все мирно сидели, общались и обнимались. Что-то произошло уже на улице, но мы не были свидетелями, поэтому ничего не можем сказать", – рассказали в баре, где Скворцов отдыхал с друзьями.

Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по статье ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").