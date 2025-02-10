Ушиб мозга диагностировали у комментатора Скворцова, травмированного в Новосибирске

Сейчас он проходит дополнительные обследования

10 февраля 2025, 15:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

У госпитализированного в Новосибирске спортивного комментатора Романа Скворцова диагностировали ушиб мозга и гематому. Данных об ухудшении его состояния нет. Об этом сообщает ТАСС.

"У него ушиб головного мозга и гематома. Информации об ухудшении состояния нет", – рассказал собеседник агентства.

Также источник ТАСС уточнил, что комментатор проходит дополнительные обследования.

Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов в своем Telegram-канале сообщил, что Скворцов смог поговорить по телефону с женой. Помимо этого, Ерыкалов заявил, что в произошедшем будут разбираться правоохранительные органы. Со слов журналиста, они уже запросили записи видеокамер.

Напомним, 8-9 февраля в Новосибирске проходил Матч звезд КХЛ, который приезжал комментировать Роман Скворцов. Вечером 9 февраля его нашли на улице без сознания. Комментатора госпитализировали в одну из городских больниц. Отмечается, что полученные им травмы не связаны с криминалом.