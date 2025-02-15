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Власти Барнаула предупредили водителей о перекрытии 11 участков дорог

Ограничение на части участков продлили

15 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Барнауле ограничат движение автомобилей на нескольких участках дорог, сообщили в администрации города.  

Из-за строительства водопроводной сети по проекту "Меланжист Алтая" до 30 мая продлили перекрытие на улице Восточной (от Телефонной до здания № 56а по Новороссийской) и на четырех участках Новороссийской:

  • в районе пересечения с Павловским трактом; 
  • от Юрина до здания № 19 по Новороссийской; 
  • от Гущина до дома № 34 по Новороссийской;  
  • в районе пересечения с улицей Аэродромной. 

Из-за строительства теплосети с 17 по 24 февраля ограничат проезд по всей ширине проезжей части улицы Христенко в районе здания № 8. 

Помимо этого, ограничения будут действовать на улицах:

  • Максима Горького – от Луговой до Чехова – с 15 февраля по 30 марта; 
  • Максима Горького – от Чехова до Приречной – с 1 апреля по 15 мая; 
  • Луговая – от Максима Горького до здания № 3 по ул. Луговой – с 15 февраля по 30 марта; 
  • Луговая – от здания № 3 по Луговой до Промышленной – с 1 апреля по 30 мая; 
  • Промышленная – в районе пересечения с Луговой – с 1 апреля по 30 мая. 
Барнаул дорожное движение

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