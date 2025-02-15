Власти Барнаула предупредили водителей о перекрытии 11 участков дорог
Ограничение на части участков продлили
15 февраля 2025, 10:00, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
В Барнауле ограничат движение автомобилей на нескольких участках дорог, сообщили в администрации города.
Из-за строительства водопроводной сети по проекту "Меланжист Алтая" до 30 мая продлили перекрытие на улице Восточной (от Телефонной до здания № 56а по Новороссийской) и на четырех участках Новороссийской:
- в районе пересечения с Павловским трактом;
- от Юрина до здания № 19 по Новороссийской;
- от Гущина до дома № 34 по Новороссийской;
- в районе пересечения с улицей Аэродромной.
Из-за строительства теплосети с 17 по 24 февраля ограничат проезд по всей ширине проезжей части улицы Христенко в районе здания № 8.
Помимо этого, ограничения будут действовать на улицах:
- Максима Горького – от Луговой до Чехова – с 15 февраля по 30 марта;
- Максима Горького – от Чехова до Приречной – с 1 апреля по 15 мая;
- Луговая – от Максима Горького до здания № 3 по ул. Луговой – с 15 февраля по 30 марта;
- Луговая – от здания № 3 по Луговой до Промышленной – с 1 апреля по 30 мая;
- Промышленная – в районе пересечения с Луговой – с 1 апреля по 30 мая.
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