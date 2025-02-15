Власти Барнаула предупредили водителей о перекрытии 11 участков дорог

Ограничение на части участков продлили

15 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Барнауле ограничат движение автомобилей на нескольких участках дорог, сообщили в администрации города.

Из-за строительства водопроводной сети по проекту "Меланжист Алтая" до 30 мая продлили перекрытие на улице Восточной (от Телефонной до здания № 56а по Новороссийской) и на четырех участках Новороссийской:

в районе пересечения с Павловским трактом;

от Юрина до здания № 19 по Новороссийской;

от Гущина до дома № 34 по Новороссийской;

в районе пересечения с улицей Аэродромной.

Из-за строительства теплосети с 17 по 24 февраля ограничат проезд по всей ширине проезжей части улицы Христенко в районе здания № 8.

Помимо этого, ограничения будут действовать на улицах: