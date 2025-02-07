На нескольких улицах Барнаула введут ограничения на стоянку автомобилей

Это позволит коммунальным службам эффективнее очищать дороги и парковочные карманы

07 февраля 2025, 17:50, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула совместно с Госавтоинспекцией приняли решение о введении новых ограничений на парковку. Как сообщили в мэрии, это необходимо для обеспечения уборки снега и поддержания санитарного состояния дорог в течение года.

Из-за круглосуточной запаркованности автомобильных дорог и парковочных карманов установят знаки 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" и 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца".

"10 февраля будет установлен запрет стоянки транспортных средств в ночное время в районе здания № 6 по ул. Молодежной; запрет остановки и стоянки транспортных средств в ночное время в районе зданий № 12 и № 16 по ул. Молодежной", – рассказали в мэрии.

Кроме того, на четной стороне улицы Молодежной, на участке от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского, вводится запрет на стоянку транспортных средств в ночное время по нечетным числам месяца.

Аналогичное ограничение по четным числам месяца будет действовать на нечетной стороне улицы Молодежной, от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина.

Комитет по дорожному хозяйству получил многочисленные жалобы от горожан на сложную ситуацию с парковкой в этих местах. Именно поэтому специалисты приняли решение в первую очередь установить там соответствующие дорожные знаки.