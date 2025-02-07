На нескольких улицах Барнаула введут ограничения на стоянку автомобилей
Это позволит коммунальным службам эффективнее очищать дороги и парковочные карманы
07 февраля 2025, 17:50, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула совместно с Госавтоинспекцией приняли решение о введении новых ограничений на парковку. Как сообщили в мэрии, это необходимо для обеспечения уборки снега и поддержания санитарного состояния дорог в течение года.
Из-за круглосуточной запаркованности автомобильных дорог и парковочных карманов установят знаки 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" и 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца".
"10 февраля будет установлен запрет стоянки транспортных средств в ночное время в районе здания № 6 по ул. Молодежной; запрет остановки и стоянки транспортных средств в ночное время в районе зданий № 12 и № 16 по ул. Молодежной", – рассказали в мэрии.
Кроме того, на четной стороне улицы Молодежной, на участке от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского, вводится запрет на стоянку транспортных средств в ночное время по нечетным числам месяца.
Аналогичное ограничение по четным числам месяца будет действовать на нечетной стороне улицы Молодежной, от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина.
Комитет по дорожному хозяйству получил многочисленные жалобы от горожан на сложную ситуацию с парковкой в этих местах. Именно поэтому специалисты приняли решение в первую очередь установить там соответствующие дорожные знаки.
"Меры приняты для обеспечения безопасности на улично-дорожной сети", – отметили в мэрии.
22:51:00 07-02-2025
Комитет получил многочисленные жалобы на сложную ситуацию с парковкой в этих местах. Именно поэтому специалисты приняли решение - 10 февраля будет установлен запрет стоянки транспортных средств в ночное время!
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Кто-то мне объяснит логику данного комитета!!!???
Дибилизм какой-то!?
14:02:11 08-02-2025
Так же можно бороться с жалобами на рост цен...
Установить запрет на цены!!!...
12:56:03 13-02-2025
Проще запретить, чем что то делать. Т.е. дорожный комитет, совместно с ГИБДД, создали себе кормушку в виде запретительных знаков. Вот вам и штрафы в казну и реакция на жалобы. "Меры приняты"
А внесены ли эти запретительные меры в городскую схему организации дорожного движения? Кем утверждены? Помниться п роекте реконструции ул.Молодежной небыло подобных знаков. Обоснованы ли они? Почему запретительные знаки установлены в ущерб безопасности дорожного движения? Почему демонтированы знаки пешеходных переходов и на их место установлены запретительные знаки? Это не повлияет на аварийность? Знаки установлены, а обочины, парковки всё равно никто не чистит. Может эти вопросы задать Бастрыкину?