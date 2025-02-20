В Барнауле рецидивист украл 60 тысяч рублей с карты собственной матери

Деньги мужчина потратил на погашение долга

20 февраля 2025, 13:08, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Барнауле полицейские подозревают мужчину в краже около 60 тысяч рублей с банковской карты своей матери, сообщили в МВД Алтайского края.

О хищении денег пенсионерка узнала от сотрудников банка. Те рассказали, что с карты было осуществлено 25 транзакций и лимит почти исчерпан.

Стражи порядка выяснили, что деньги украл 41-летний неоднократно судимый сын потерпевшей. Он признался в содеянном.

"Мужчина пояснил, что когда его мать приехала к нему в гости, он попросил у нее банковскую карту якобы для того, чтобы он мог по номеру дистанционно переводить деньги. Привязав карту матери к своему телефону, злоумышленник совершил несколько переводов на сумму около 60 тысяч рублей. По его признанию, эти деньги пошли на погашение долга", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Также в отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.