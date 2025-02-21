На Алтае мужчина открыл бордель в сауне и теперь пойдет под суд
Приговора также ждет помощница сутенера
21 февраля 2025, 11:45, ИА Амител
В Республике Алтай двое жителей предстанут перед судом за организацию занятия проституцией, сообщили в МВД региона.
38-летний житель Горно-Алтайска подыскал четырех девушек в возрасте от 19 до 28 лет и организовал в Майме "систематическое оказание ими услуг сексуального характера гостям местной сауны". Помогала сутенеру 63-летняя администратор парной – она рассказывала посетителям об интим-сервисе.
Сам мужчина искал клиентов в гостиницах и других банях, принимал оплату, вел учет дохода, а также платил девушкам и обеспечивал их безопасность.
В октябре 2024 года организатора и его помощницу задержали. В местах проживания и работы фигурантов правоохранители нашли свыше тысячи рекламных визиток, банковские карты и телефоны, используемые для незаконной деятельности. Теперь их будут судить – уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд.
Девушек же привлекли к административной ответственности.
11:48:40 21-02-2025
Всмысли? А разве в сауне еще что-то открывают?
11:50:52 21-02-2025
Кошмарят малый бизнес... Все под себя Сбер подминает)))
12:03:03 21-02-2025
Даже "обеспечивал их безопасность" вообще молодец
17:39:33 21-02-2025
Гость (11:50:52 21-02-2025) Кошмарят малый бизнес... Все под себя Сбер подминает)))... А потомучто делиться надо!
12:10:51 21-02-2025
Баня девки самогон сало... Ййеееееехххуууууууууу
12:24:11 21-02-2025
Давно бы уже легализовали, медицинский осмотр, налоги в бюджет, официальная правоохрана без коррупционного крышивания. При моральном осуждении, как, например, алкоголиков, но без юридической ответственности, как например не нарушающих закон алкоголиков
17:52:34 21-02-2025
Гость (12:24:11 21-02-2025) Давно бы уже легализовали, медицинский осмотр, налоги в бюдж... тогда романтика совсем уйдёт, а придёт рутина и бюрократия: кассовый аппарат ставь, о количестве отчитайся, налоги заплати, налоговую отчетность, камералки, выездные проверки, пенсионные, соцотчисления, акт оказания услуг, договор, накладные, кучу бланков заполни, профосмотры, везде подпись с печатью, роспотребнадзор, претензии клиентов недовольных, гарантии... Потом ещё аттестацию с сертификацией введут, курсы платные. Нормативы выработки и стандарты качества. Проверки тайными покупателями. Требования пенсионеров и инвалидов на работу принимать. Подросткам предоставлять неполный рабочий день и стажировки. Короче, это омут.
11:46:09 22-02-2025
Гость (17:52:34 21-02-2025) тогда романтика совсем уйдёт, а придёт рутина и бюрократия: ... потом в производительность труда вступят
13:13:05 21-02-2025
да давно бы уже легализовали, ну смысл.
перевести в самозанятых, страховка, медосмотр.
ну чо их гонять, они пять тысяч лет назад были и через пять будут.
силком к ним ни кого не волокут.
есть спрос, есть предложение.
13:39:37 21-02-2025
И вот опять ,двадцать пять.А почему там ,у супостатов ,вопрос давно решён вполне законным образом ?Никто не скрывается,всё легально,максимально безопасно,доход от бизнеса идёт в казну. Чего мы то издеваемся над здравым смыслом?Прикрываемся ложным пониманием высокой морали?Надеемся ,что это постыдное явление изживём,внедряя в общество кодекс высокой нравственности строителя коммунизма?Так ,сразу можно сказать-нет,это явление никогда не исчезнет и будет всегда.Может ,вопрос совсем в другой плоскости?Может,просто не хотят отдавать свои сверхприбыли теневые деятели в нашем обществе?И они настолько сильны ,что власть не может им ничего противопоставить,кроме этой,всей имитации борьбы?
13:52:39 21-02-2025
Афиноген (13:39:37 21-02-2025) И вот опять ,двадцать пять.А почему там ,у супостатов ,вопро... подработать хотите?
14:50:56 21-02-2025
Musik (13:52:39 21-02-2025) подработать хотите?... Я вот ,долго за вами наблюдаю,и у меня складывается впечатление ,что у вас не все дома.
14:58:25 21-02-2025
Блин, а я не успел туда сходить. Другую пущай открывают.
16:26:47 21-02-2025
Гость (14:58:25 21-02-2025) Блин, а я не успел туда сходить. Другую пущай открывают.... в любую иди
16:54:39 21-02-2025
Ну от 19 до 28 это же взрослые бабы а не малолетки можно подумать проститутки дешевле берут.
Тогда почему не закрывают сайты с интимными услугами, выбираешь девочку и платишь все тоже самое.
Чем не онлайн бордель
16:55:14 21-02-2025
Вспоминаю кадры из фильма с нашим земляком Евдокимовым , в деревне Миндукино выловили бочку спирта и от мужского населения деревни поступило предложение на это мероприятие пригласить женщин "лёгкого поведения ". Вспоминаете? Но женская половине с этим категорически не согласилась .А чем мы хуже было заявлено в ответ на предложение мужиков!
11:49:31 22-02-2025
Вот интересно, пострадавшая-то сторона кто? А если государство, которому налогов не досталось - так пора бизнес выводить в люди. Даёшь бордельную амнистию!!!