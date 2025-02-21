На Алтае мужчина открыл бордель в сауне и теперь пойдет под суд

Приговора также ждет помощница сутенера

21 февраля 2025, 11:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Республике Алтай двое жителей предстанут перед судом за организацию занятия проституцией, сообщили в МВД региона.

38-летний житель Горно-Алтайска подыскал четырех девушек в возрасте от 19 до 28 лет и организовал в Майме "систематическое оказание ими услуг сексуального характера гостям местной сауны". Помогала сутенеру 63-летняя администратор парной – она рассказывала посетителям об интим-сервисе.

Сам мужчина искал клиентов в гостиницах и других банях, принимал оплату, вел учет дохода, а также платил девушкам и обеспечивал их безопасность.

В октябре 2024 года организатора и его помощницу задержали. В местах проживания и работы фигурантов правоохранители нашли свыше тысячи рекламных визиток, банковские карты и телефоны, используемые для незаконной деятельности. Теперь их будут судить – уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд.

Девушек же привлекли к административной ответственности.