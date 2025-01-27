В Бийске вынесли приговор членам ОПГ, вовлекавшим девушек в проституцию

Злоумышленники привлекали к оказанию интимных услуг даже несовершеннолетних

27 января 2025, 19:15, ИА Амител

В Алтайском крае суд признал виновными 57-летнюю жительницу Бийска и девять членов созданной ею преступной группы. Они осуждены за вовлечение девушек в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, с ноября 2018 года по октябрь 2021-го обвиняемая сформировала преступную группу, в которую вошли девять ее знакомых, – они стали диспетчерами и водителями.

"Участники группы путем различных обещаний и уговоров привлекали к занятию проституцией девушек, в том числе не достигших совершеннолетия, из числа жительниц города Бийска и районов Алтайского края", – рассказали в СК.

Услуги оказывались притонах, арендованных квартирах, саунах и гостиницах. Для привлечения клиентов использовалась "завуалированная реклама".

В конце июня 2022 года деятельность группы была пресечена сотрудниками полиции. Следствие собрало обширную доказательственную базу.

Организатор преступной группы получила пять лет лишения свободы условно. Остальные участники осуждены на сроки от одного года шести месяцев до четырех лет десяти месяцев условно. Приговор вступил в законную силу.