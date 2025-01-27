В Бийске вынесли приговор членам ОПГ, вовлекавшим девушек в проституцию
Злоумышленники привлекали к оказанию интимных услуг даже несовершеннолетних
27 января 2025, 19:15, ИА Амител
В Алтайском крае суд признал виновными 57-летнюю жительницу Бийска и девять членов созданной ею преступной группы. Они осуждены за вовлечение девушек в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, с ноября 2018 года по октябрь 2021-го обвиняемая сформировала преступную группу, в которую вошли девять ее знакомых, – они стали диспетчерами и водителями.
"Участники группы путем различных обещаний и уговоров привлекали к занятию проституцией девушек, в том числе не достигших совершеннолетия, из числа жительниц города Бийска и районов Алтайского края", – рассказали в СК.
Услуги оказывались притонах, арендованных квартирах, саунах и гостиницах. Для привлечения клиентов использовалась "завуалированная реклама".
В конце июня 2022 года деятельность группы была пресечена сотрудниками полиции. Следствие собрало обширную доказательственную базу.
Организатор преступной группы получила пять лет лишения свободы условно. Остальные участники осуждены на сроки от одного года шести месяцев до четырех лет десяти месяцев условно. Приговор вступил в законную силу.
19:26:03 27-01-2025
чё!? в Бийске есть проституция?!
20:26:11 27-01-2025
Гость (19:26:03 27-01-2025) чё!? в Бийске есть проституция?!... Да ну в наукограде, не может быть.
19:30:45 27-01-2025
Товарищ из Германии в гости приезжал, говорит там за проституцию в тюрьму не садят, наоборот, даже деньги платят, дорого. Мы наверное задержались 30-х, 50-х годах прошлого века. Вот Госдуме можно чего продумать, налоги платить будут самозанятые и ИП.
20:28:17 27-01-2025
Гость (19:30:45 27-01-2025) Товарищ из Германии в гости приезжал, говорит там за простит... За проституцию и в РФ не садят, не волнуйтесь, а вот за организацию тут да. Читайте УК на досуге))
20:45:03 27-01-2025
Гость (19:30:45 27-01-2025) Товарищ из Германии в гости приезжал, говорит там за простит... Твой товарищ предатель
У меня немцы деда убили.
09:01:09 28-01-2025
Проституция она как продажа красивых номеров на авто. Вроде официально её нет, но по факту есть. А легализовать у властей духу не хватает. Или пчёлы против мёда не пойдут?
10:51:52 28-01-2025
Да ,действительно ,а почему бы не легализовать такое явление.Под государственным контролем.Создать такие организации,с подготовленным,прошедшим обследования персоналом.Иметь штат медиков ,оговорённую плату,налоги,белую зарплату,соцпакет.Тогда явление уйдёт из разряда криминальных и риск заражения венерическими болезнями сведётся к нулю.Или мы хотим ,прикрываясь высокой моралью,извлекать теневые прибыли из проституции?В некоторых странах всё давно налажено.