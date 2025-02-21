Барнаулец лишился сбережений, продал машину и влез в долги в надежде спастись от аферистов
Правоохранители возбудили уголовное дело
21 февраля 2025, 13:00, ИА Амител
40-летний житель Барнаула перевел телефонным мошенникам более 1 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Мужчине позвонил сотрудник якобы "Энергосбыта" и заявил, что идет замена счетчиков и формируются заявки. По просьбе незнакомца барнаулец назвал код из SMS, полагая, что это номер заявки.
После этого горожанину позвонил лжесотрудник "Госуслуг" и сказал, что его аккаунт взломали. А после этого с мужчиной связались якобы из ФСБ и сказали, что по его счетам проходят сомнительные переводы, которые могут быть уголовно наказуемыми.
Чтобы доказать свою невиновность и помочь в поимке преступников, барнаулец по просьбе звонивших купил новые телефон и SIM-карту, чтобы быть с ними всегда на связи, а также перевел им 184 тысячи рублей.
Кроме того, мужчина в надежде защититься от мошенников продал автомобиль и перечислил "доброжелателям" вырученные 720 тысяч рублей.
"Далее телефонный мошенник выдумал новый предлог для выманивания денег – теперь потерпевшему нужно было заплатить налоги в размере 516 тысяч рублей. И снова заявитель ничего не заподозрил и занял у родственника и знакомого нужную сумму, которую перевел аферистам. В итоге мужчина отправил более 1 млн рублей на псевдобезопасные счета", – рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.
13:06:08 21-02-2025
а возъмите у него интервью, а?
я б посмотрел его историю в его собственном изложении - прям заинтересовало.
14:38:28 21-02-2025
Musik (13:06:08 21-02-2025) а возъмите у него интервью, а?я б посмотрел его историю ... С какой целью интересуетесь?
13:09:34 21-02-2025
Зачем дуракам деньги?
13:21:52 21-02-2025
Эпический простофиля
13:40:21 21-02-2025
Как будто специально всё, чтобы потом с банков деньги взыскать. Слишком тупо
16:39:38 21-02-2025
Гость (13:40:21 21-02-2025) Как будто специально всё, чтобы потом с банков деньги взыска... с какого банка он у родственника пол ляма занял
15:28:17 21-02-2025
надо было вчера смотреть сериал первый отдел там хорошо показывают как облапошивают следователя
17:36:28 21-02-2025
В цивилизованной стране проходимцы должны бояться быть разоблачёнными и привлечёнными к ответу, а не добропорядочные граждане!
06:22:10 22-02-2025
Гость (17:36:28 21-02-2025) В цивилизованной стране проходимцы должны бояться быть разоб...
А как дураков еще учить? Поделом!