Барнаулец лишился сбережений, продал машину и влез в долги в надежде спастись от аферистов

Правоохранители возбудили уголовное дело

21 февраля 2025, 13:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

40-летний житель Барнаула перевел телефонным мошенникам более 1 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчине позвонил сотрудник якобы "Энергосбыта" и заявил, что идет замена счетчиков и формируются заявки. По просьбе незнакомца барнаулец назвал код из SMS, полагая, что это номер заявки.

После этого горожанину позвонил лжесотрудник "Госуслуг" и сказал, что его аккаунт взломали. А после этого с мужчиной связались якобы из ФСБ и сказали, что по его счетам проходят сомнительные переводы, которые могут быть уголовно наказуемыми.

Чтобы доказать свою невиновность и помочь в поимке преступников, барнаулец по просьбе звонивших купил новые телефон и SIM-карту, чтобы быть с ними всегда на связи, а также перевел им 184 тысячи рублей.

Кроме того, мужчина в надежде защититься от мошенников продал автомобиль и перечислил "доброжелателям" вырученные 720 тысяч рублей.

"Далее телефонный мошенник выдумал новый предлог для выманивания денег – теперь потерпевшему нужно было заплатить налоги в размере 516 тысяч рублей. И снова заявитель ничего не заподозрил и занял у родственника и знакомого нужную сумму, которую перевел аферистам. В итоге мужчина отправил более 1 млн рублей на псевдобезопасные счета", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.