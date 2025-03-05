Ребенка госпитализировали после столкновения четырех автомобилей на Алтае

Виновник аварии был пьян

05 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске несовершеннолетний пассажир иномарки пострадал по вине нетрезвого водителя, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 5 марта около 07:05 в районе дома № 79 по проспекту Коммунистическому. Там столкнулись четыре автомобиля.

Пьяный 46-летний житель Кош-Агачского района за рулем Toyota Noah при движении со стороны автовокзала в направлении ПАТП не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди автомобиль Volkswagen Jetta. Volkswagen, в свою очередь, столкнулся с Toyota Corona, которая затем по инерции врезалась в "УАЗ-Патриот".

"В результате ДТП в Республиканскую детскую больницу с полученными травмами был госпитализирован восьмилетний пассажир автомобиля Toyota Corona", – рассказали в ведомстве.

Виновника аварии привлекли к административной ответственности.