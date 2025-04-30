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Михаил Галустян развелся с женой "без претензий и обид"

Комик и его супруга прожили вместе почти 18 лет

30 апреля 2025, 14:40, ИА Амител

Михаил Галустян / Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Михаил Галустян / Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Комик Михаил Галустян развелся с женой Викторией после 18 лет брака. Как сообщает Starhit, об этом он рассказал в социальных сетях.

"Друзья и все, кто знает нашу семью. Спустя время мы посчитали нужным вам сказать… Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами", – заявил Галустян.

Он добавил, что разошелся с Викторией без претензий и обид – они оба остаются с чувством благодарности за все, что было между ними. Развод Галустян назвал не концом, а этапом жизни и началом чего-то нового.

Напомним, что Галустяну 45 лет. С 39-летней Викторией они поженились еще в 2007-м. У супругов родились две дочки: Эстелла – в 2010 году и Элина – в 2012-м.

культура Знаменитости

Комментарии 6

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Гость

14:47:45 30-04-2025

Теперь осталось только избраться президентом, по примеру другого комика и жизнь удалась.

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Гость

15:38:06 30-04-2025

Гость (14:47:45 30-04-2025) Теперь осталось только избраться президентом, по примеру дру... На кой такой президент...

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Гость

14:49:31 30-04-2025

А он и не Михаил вовсе. Его настоящее имя Ншан.

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Гость

16:23:21 30-04-2025

Вааще не интересно

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Гость

16:24:11 30-04-2025

. Его настоящее имя Ншан................... ещё у ихних есть имя СМБАД

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Цырульник

12:23:10 01-05-2025

Тема не раскрыта. Где фото жены?

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