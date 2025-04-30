Комик и его супруга прожили вместе почти 18 лет

30 апреля 2025, 14:40, ИА Амител

Михаил Галустян / Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Комик Михаил Галустян развелся с женой Викторией после 18 лет брака. Как сообщает Starhit, об этом он рассказал в социальных сетях.

"Друзья и все, кто знает нашу семью. Спустя время мы посчитали нужным вам сказать… Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами", – заявил Галустян.

Он добавил, что разошелся с Викторией без претензий и обид – они оба остаются с чувством благодарности за все, что было между ними. Развод Галустян назвал не концом, а этапом жизни и началом чего-то нового.

Напомним, что Галустяну 45 лет. С 39-летней Викторией они поженились еще в 2007-м. У супругов родились две дочки: Эстелла – в 2010 году и Элина – в 2012-м.