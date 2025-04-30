Михаил Галустян развелся с женой "без претензий и обид"
Комик и его супруга прожили вместе почти 18 лет
30 апреля 2025, 14:40, ИА Амител
Комик Михаил Галустян развелся с женой Викторией после 18 лет брака. Как сообщает Starhit, об этом он рассказал в социальных сетях.
"Друзья и все, кто знает нашу семью. Спустя время мы посчитали нужным вам сказать… Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами", – заявил Галустян.
Он добавил, что разошелся с Викторией без претензий и обид – они оба остаются с чувством благодарности за все, что было между ними. Развод Галустян назвал не концом, а этапом жизни и началом чего-то нового.
Напомним, что Галустяну 45 лет. С 39-летней Викторией они поженились еще в 2007-м. У супругов родились две дочки: Эстелла – в 2010 году и Элина – в 2012-м.
14:47:45 30-04-2025
Теперь осталось только избраться президентом, по примеру другого комика и жизнь удалась.
15:38:06 30-04-2025
Гость (14:47:45 30-04-2025) Теперь осталось только избраться президентом, по примеру дру... На кой такой президент...
14:49:31 30-04-2025
А он и не Михаил вовсе. Его настоящее имя Ншан.
16:23:21 30-04-2025
Вааще не интересно
16:24:11 30-04-2025
. Его настоящее имя Ншан................... ещё у ихних есть имя СМБАД
12:23:10 01-05-2025
Тема не раскрыта. Где фото жены?