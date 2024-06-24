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Михаил Галустян отказался от шашлыка и сильно похудел

По словам артиста, он скинул 14 килограммов

24 июня 2024, 15:47, ИА Амител

Михаил Галустян / Фото из социальных сетей
Михаил Галустян / Фото из социальных сетей

Михаил Галустян удивил подписчиков своим внешним видом. Он опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой выглядит заметно похудевшим.

Подписчики шутят, что от ведущего остался только нос. Сам Михаил отшутился, что похудел на 14 килограммов, отказавшись от шашлыков.

"Красавчик! Естественный процесс преображения из классного в прекрасного", "Похудел или помолодел? Главное, чтобы самому нравилось", "Непривычно. Срочно надо угостить пловом", "Непривычно видеть такого стройного", – написали фолловеры.

Некоторые даже заметили, что шоумен стал похож на Константина Богомолова. И, конечно, не обошлось без шуток в сторону его коллеги: "До чего Бузова довела! Вот что значит вести одну передачу с Ольгой".

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Комментарии 11

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Гость

16:06:50 24-06-2024

От шашлыков отказался, омаров ест))

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Мусик

16:18:07 24-06-2024

интернеты пишут что его рост 163.
средний вес мужчины такого роста - 59.6 кг (Источник: https://calculat.io/ru/weight/ideal-weight-metric/163-cm--male)
при похудании на 14 кг - это потеря 23% общего веса.
в голову приходит единственная причина такого похудания - глисты.

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Гость

16:28:55 24-06-2024

Мусик (16:18:07 24-06-2024) интернеты пишут что его рост 163.средний вес мужчины так... может после химиотепапии?

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Гость

16:50:54 24-06-2024

Мусик (16:18:07 24-06-2024) интернеты пишут что его рост 163.средний вес мужчины так... рак тоже похудеть помогает, ненадолго правда

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гостьЯ

16:38:15 24-06-2024

очень плохо стал выглядеть, болезненно

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Гость

16:53:51 24-06-2024

Стал похож на еврея

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Гость

16:54:36 24-06-2024

Новость века!)))

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Гость

17:24:47 24-06-2024

Да явно, что болеет.

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Гость

19:48:46 24-06-2024

Первая мысль при взгляде на него- заболел! Конечно, скинуть лишние килограммы хорошо для здоровья, но как-то слишком радикально. Потерял харизму, как и Морозов из аншлага или Семчев. Но здоровье, конечно, дороже.

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Элен

00:27:37 25-06-2024

Сейчас многие наши знаменитости худеют на Озенпике и его заменителях, но кто-то признается, а некоторые скрывают это.

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Дөниро

20:52:22 27-06-2024

Все меняются

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