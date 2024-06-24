Михаил Галустян отказался от шашлыка и сильно похудел

По словам артиста, он скинул 14 килограммов

24 июня 2024, 15:47, ИА Амител

Михаил Галустян / Фото из социальных сетей

Михаил Галустян удивил подписчиков своим внешним видом. Он опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой выглядит заметно похудевшим.

Подписчики шутят, что от ведущего остался только нос. Сам Михаил отшутился, что похудел на 14 килограммов, отказавшись от шашлыков.

"Красавчик! Естественный процесс преображения из классного в прекрасного", "Похудел или помолодел? Главное, чтобы самому нравилось", "Непривычно. Срочно надо угостить пловом", "Непривычно видеть такого стройного", – написали фолловеры.

Некоторые даже заметили, что шоумен стал похож на Константина Богомолова. И, конечно, не обошлось без шуток в сторону его коллеги: "До чего Бузова довела! Вот что значит вести одну передачу с Ольгой".