Михаил Галустян отказался от шашлыка и сильно похудел
По словам артиста, он скинул 14 килограммов
24 июня 2024, 15:47, ИА Амител
Михаил Галустян удивил подписчиков своим внешним видом. Он опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой выглядит заметно похудевшим.
Подписчики шутят, что от ведущего остался только нос. Сам Михаил отшутился, что похудел на 14 килограммов, отказавшись от шашлыков.
"Красавчик! Естественный процесс преображения из классного в прекрасного", "Похудел или помолодел? Главное, чтобы самому нравилось", "Непривычно. Срочно надо угостить пловом", "Непривычно видеть такого стройного", – написали фолловеры.
Некоторые даже заметили, что шоумен стал похож на Константина Богомолова. И, конечно, не обошлось без шуток в сторону его коллеги: "До чего Бузова довела! Вот что значит вести одну передачу с Ольгой".
16:06:50 24-06-2024
От шашлыков отказался, омаров ест))
16:18:07 24-06-2024
интернеты пишут что его рост 163.
средний вес мужчины такого роста - 59.6 кг (Источник: https://calculat.io/ru/weight/ideal-weight-metric/163-cm--male)
при похудании на 14 кг - это потеря 23% общего веса.
в голову приходит единственная причина такого похудания - глисты.
16:28:55 24-06-2024
Мусик (16:18:07 24-06-2024) интернеты пишут что его рост 163.средний вес мужчины так... может после химиотепапии?
16:50:54 24-06-2024
Мусик (16:18:07 24-06-2024) интернеты пишут что его рост 163.средний вес мужчины так... рак тоже похудеть помогает, ненадолго правда
16:38:15 24-06-2024
очень плохо стал выглядеть, болезненно
16:53:51 24-06-2024
Стал похож на еврея
16:54:36 24-06-2024
Новость века!)))
17:24:47 24-06-2024
Да явно, что болеет.
19:48:46 24-06-2024
Первая мысль при взгляде на него- заболел! Конечно, скинуть лишние килограммы хорошо для здоровья, но как-то слишком радикально. Потерял харизму, как и Морозов из аншлага или Семчев. Но здоровье, конечно, дороже.
00:27:37 25-06-2024
Сейчас многие наши знаменитости худеют на Озенпике и его заменителях, но кто-то признается, а некоторые скрывают это.
20:52:22 27-06-2024
Все меняются