Пранкер надел памперс на голову экс-главе МОК Томасу Баху

Неизвестный подошел со спины к мужчине, который в тот момент читал газету

30 мая 2025, 10:40, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: Telegram-канал Mash

Пранкер надел на голову бывшему президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху подгузник. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в кафе. Неизвестный подошел со спины к Баху, который в тот момент читал газету. Со словами Happy birthday to you он надел на него подгузник. Экс-президент отреагировал на это молча, посмотрев на пранкера, который сразу снял подгузник и удалился.

Mash отмечает, что видеозапись завирусилась в украинских соцсетях. Согласно некоторым СМИ, подгузник был использованным.