Пранкер надел памперс на голову экс-главе МОК Томасу Баху
Неизвестный подошел со спины к мужчине, который в тот момент читал газету
30 мая 2025, 10:40, ИА Амител
Кадр из видео / Источник: Telegram-канал Mash
Пранкер надел на голову бывшему президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху подгузник. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в кафе. Неизвестный подошел со спины к Баху, который в тот момент читал газету. Со словами Happy birthday to you он надел на него подгузник. Экс-президент отреагировал на это молча, посмотрев на пранкера, который сразу снял подгузник и удалился.
Mash отмечает, что видеозапись завирусилась в украинских соцсетях. Согласно некоторым СМИ, подгузник был использованным.
10:43:48 30-05-2025
"Экс-президент отреагировал на это молча, посмотрев на пранкера, который сразу снял подгузник и удалился."
куколд...
11:16:39 30-05-2025
ну видит, что идиот, даже по этой фотке.
поэтому отреагировал молчанием.
ну смысл с шумоголовым связываться.
12:12:26 30-05-2025
Гость (11:16:39 30-05-2025) ну видит, что идиот, даже по этой фотке. поэтому отреаг... Там два идиота, точнее один идиот, а другой политическая проститутка.
12:24:17 30-05-2025
Гость (11:16:39 30-05-2025) ну видит, что идиот, даже по этой фотке. поэтому отреаг... Продажный томас молча побыл в подгузника, как ему и следует.
12:26:54 30-05-2025
Гость (11:16:39 30-05-2025) ну видит, что идиот, даже по этой фотке. поэтому отреаг... У Баха прибабаха есть достоинство?))
12:37:22 30-05-2025
Гость (11:16:39 30-05-2025) ну видит, что идиот, даже по этой фотке. поэтому отреаг... Только идиот не понимает, почему на голову баха томаса натянули использованый подгузник.
12:54:23 30-05-2025
Гость (12:37:22 30-05-2025) Только идиот не понимает, почему на голову баха томаса натян... а я не понял, только пошлости думаются.