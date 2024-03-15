Более 10 человек отравились роллами в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело

15 марта 2024, 15:40, ИА Амител

Роллы на тарелке / Фото: unsplash.com

Массовое отравление роллами произошло у клиентов службы доставки "Японори" в Новосибирске, пишет Mash Siberia.

Следователи уже возбудили уголовное дело, а Роспотребнадзор назначил внеплановую проверку. Заведение временно остановило работу. Как отмечает издание, пострадавшие "жить будут, но пара неприятных дней всем гарантирована".