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Более 10 человек отравились роллами в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело

15 марта 2024, 15:40, ИА Амител

Роллы на тарелке / Фото: unsplash.com
Роллы на тарелке / Фото: unsplash.com

Массовое отравление роллами произошло у клиентов службы доставки "Японори" в Новосибирске, пишет Mash Siberia.

Следователи уже возбудили уголовное дело, а Роспотребнадзор назначил внеплановую проверку. Заведение временно остановило работу. Как отмечает издание, пострадавшие "жить будут, но пара неприятных дней всем гарантирована".

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 1

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Гость

15:57:50 15-03-2024

Это быстрое отравление. У большинства медленное пищевыми добавками, пальмовым маслом, маргарином.

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