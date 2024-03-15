Более 10 человек отравились роллами в Новосибирске
Возбуждено уголовное дело
15 марта 2024, 15:40, ИА Амител
Роллы на тарелке / Фото: unsplash.com
Массовое отравление роллами произошло у клиентов службы доставки "Японори" в Новосибирске, пишет Mash Siberia.
Следователи уже возбудили уголовное дело, а Роспотребнадзор назначил внеплановую проверку. Заведение временно остановило работу. Как отмечает издание, пострадавшие "жить будут, но пара неприятных дней всем гарантирована".
15:57:50 15-03-2024
Это быстрое отравление. У большинства медленное пищевыми добавками, пальмовым маслом, маргарином.