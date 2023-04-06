10 человек спасли при ночном пожаре в Барнауле
Возгорание произошло на лестничной площадке многоэтажки
06 апреля 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пожар произошёл в ночь на 6 апреля в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.
"На Павловском тракте произошёл пожар в многоэтажном жилом доме. Прибывшие спасатели обнаружили возгорание на лестничной площадке на пятом этаже, дым стремительно распространялся по подъезду", – сказано в сообщении ведомства.
Из соседних квартир спасатели эвакуировали десять человек, среди которых один ребёнок. Пожар потушили на площади 10 квадратных метров.
В тушении участвовали 13 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что в Барнауле рано утром загорелся трамвай.
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