10 человек спасли при ночном пожаре в Барнауле

Возгорание произошло на лестничной площадке многоэтажки

06 апреля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар произошёл в ночь на 6 апреля в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"На Павловском тракте произошёл пожар в многоэтажном жилом доме. Прибывшие спасатели обнаружили возгорание на лестничной площадке на пятом этаже, дым стремительно распространялся по подъезду", – сказано в сообщении ведомства.

Из соседних квартир спасатели эвакуировали десять человек, среди которых один ребёнок. Пожар потушили на площади 10 квадратных метров.

В тушении участвовали 13 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Барнауле рано утром загорелся трамвай.