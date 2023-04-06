Трамвай загорелся рано утром в Барнауле

Движение вагонов некоторое время было заблокировано

06 апреля 2023, 08:21, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Рано утром 6 апреля в Барнауле загорелся трамвай. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Возгорание произошло в вагоне на улице Малахова, движение трамваев временно было остановлено.

На месте работали сотрудники МЧС. Предположительная причина возгорания – сбой в работе электрооборудования. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на трассе в Новосибирской области загорелся автобус, внутри которого были 30 пассажиров. Люди не получили травм.