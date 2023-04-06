Трамвай загорелся рано утром в Барнауле
Движение вагонов некоторое время было заблокировано
06 апреля 2023, 08:21, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Рано утром 6 апреля в Барнауле загорелся трамвай. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".
Возгорание произошло в вагоне на улице Малахова, движение трамваев временно было остановлено.
На месте работали сотрудники МЧС. Предположительная причина возгорания – сбой в работе электрооборудования. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на трассе в Новосибирской области загорелся автобус, внутри которого были 30 пассажиров. Люди не получили травм.
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