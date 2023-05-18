10 интересных фактов о фильмах Балабанова ко дню смерти режиссёра

18 мая 2023 года исполняется 10 лет со дня смерти Балабанова

18 мая 2023, 06:50, ИА Амител

Алексей Балабанов/ Фото: kinopoisk.ru

18 мая 2023 года исполняется ровно 10 лет со дня смерти одного из самых значимых русских режиссёров – Алексея Балабанова, автора фильмов "Брат", "Жмурки", "Груз 200" и других. Amic.ru вспомнил 10 фактов о его картинах.

В фильме "Жмурки" герой Дмитрия Дюжева изучает коллекцию пластинок и даже даёт отзывы о них. Это собственная коллекция режиссёра.

Несколько сцен из фильма "Кочегар" снимали в коммунальной квартире Балабанова, причём в трёх разных комнатах. Всё из-за низкого бюджета ленты. Кроме того, в картине было несколько непрофессиональных актёров, которые работали бесплатно.

Алексей Балабанов появляется в эпизодической роли кинорежиссёра в заключительной сцене фильма "Я тоже хочу". В этой сцене его герой умирает. В год выхода картины (2012) у режиссёра обнаружили онкологическое заболевание. В следующем, 2013 году он умер.

Главные роли в самой скандальной картине Балабанова "Груз 200" писались специально под актёров Евгения Миронова и Сергея Маковецкого. Но после прочтения сценария они играть в ленте отказались. Сергей Маковецкий и вовсе посоветовал Балабанову не снимать "Груз 200".

Свитер крупной вязки, который носил Данила Багров в первом "Брате", был куплен в секонд-хенде за 35 рублей.

Сцену в квартире Ирины Салтыковой снимали в реальной квартире певицы.

Фильм Балабанова "Война" снимался в Чечне – в частности, на блокпосте при въезде в Грозный. Тогда в республике разворачивалась Вторая чеченская война, поэтому съёмочную группу охраняли собровцы.

Фильм Балабанова "Река" отсняли более чем наполовину, но в ноябре 2000 года машина со съёмочной группой слетела в обрыв. Исполнительница главной роли Туйара Свинобоева погибла, а все остальные получили травмы разной степени тяжести. Балабанов не закончил фильм и только через два года смонтировал из него короткометражку.

Роль доктора Михаила Полякова в фильме "Морфий" должен был играть Сергей Бодров – младший, но актёр погиб в Кармадонском ущелье в 2002 году. В итоге доктора сыграл актёр Леонид Бичевин.

Балабанов придумал фильм "Про уродов и людей", когда гулял в Гамбурге и рассматривал фотографии начала XX века. Снять это кино позволил успех первого "Брата".

Напомним, что amic.ru в феврале публиковал топ-5 фильмов Алексея Балабанова. Ознакомиться с ним можно здесь.