Не только "Брат" и "Жмурки". Топ-5 фильмов Алексея Балабанова

В честь дня рождения Алексея Балабанова amic.ru составил топ его фильмов

25 февраля 2023, 08:01, ИА Амител

Алексей Балабанов / Фото: "Кинопоиск"

Со дня смерти великого русского режиссёра Алексея Балабанова прошло уже 10 лет. 25 февраля 2023 года ему могло бы исполниться 64 года. За свою жизнь режиссёр не снял ни одной проходной картины – каждый его фильм запомнился зрителям и стал настоящим произведением искусства. В честь дня рождения Алексея Балабанова amic.ru выбрал топ-5 его кинолент.

"Про уродов и людей"

"Про уродов и людей" считается одним из самых лучших фильмов режиссёра. Это модернистская работа Балабанова, мизантропическая драма, которая рассказывает о работавших в царской России порнографах. Балабанов делал фильм в стилистике начала двадцатого века. И дело не только в костюмах и декорациях. Он использует монохромное цветовое решение и стилизацию под немое кино. В самом начале звука вообще нет.

Фильм сюрреалистичен, похож на больную, но притягательную фантазию. Он рассказывает об искушении и грехопадении. Балабанов высказывает и о самом кино. Ведь фильмы здесь – это инструмент насилия и сексуализации. Он может вызвать отвращение, но именно этого Балабанов и хотел добиться своей работой.

"Груз 200"

Пожалуй, самый страшный фильм Балабанова. Просмотр его – испытание, и положительные эмоции у вас он вряд ли вызовет. Но это как раз тот случай, когда отвращение вызывает вовсе не качество фильма, а персонажи и их поступки. Их омерзительность нарочита, она помогает понять смысл ленты.

Действие фильма происходит в 1984 году в вымышленных провинциальных городах. Страной руководить генсек Константин Черненко, идёт война в Афганистане. В фильме рассказывается история маньяка – оборотня в погонах и его жертвы – дочери секретаря райкома партии.

В картине натуралистично и с подробностями показываются изнасилования и убийства. Но всё это для того, чтобы показать распад общества и личности человека в позднем СССР. Внимательный зритель может увидеть в картине символизм и рассуждения о Боге и судьбах Родины. Ведь главная жертва в "Грузе 200" – это не изнасилованная бедная девушка, а вся страна.

Кадр из фильма "Груз 200" / Фото: "Кинопоиск"

Дилогия "Брат"

Дилогия "Брат" – это самая запомнившаяся народу и культовая часть творчества Балабанова. Картины "Брат" и "Брат 2" знают и любят многие россияне. Цитаты и образы из фильма давно ушли в народ и стали узнаваемыми.

Дилогия воспринимается многими как единое целое. Однако фильмы сильно отличаются друг от друга. Оба они рассказывают о Даниле Багрове, которого сыграл Сергей Бодров – младший. Это противоречивый персонаж – вернувшийся с Первой чеченской войны парень, который не любит говорить о военных подвигах, не примиряется с несправедливостью и любит русский рок. Он кажется простым и чудаковатым. Несмотря на это, Багров имеет свою философию и жестоко расправляется с врагами, даже не думая о пощаде.

Однако если первый фильм рассказывает о вернувшемся с войны одиноком мальчике, который не находит себе места в новой России, то во втором Данила Багров превращается в супергероя. Первый фильм больше напоминает авторское высказывание о лишнем человеке. Его использует собственный брат, которого Данила всё-таки прощает.

Второй фильм – более коммерческое кино и попытка сделать массовый боевик и, возможно, в каких-то моментах даже спародировать его. В "Брате 2" мы видим элементы шпионских боевиков, и даже ни одна женщина перед Данилой Багровым уже не в силах устоять.

В сиквеле появилась более яркая картинка, Данила стал улыбаться. И если первый "Брат" рассказывал о мрачных и потерянных 90-х, то второй уже открыл двухтысячные. И Данила Багров здесь будто мстит за страну американцам и их капиталистической системе, рассчитанной на заработок денег.

"Война"

Первый "Брат" не был главным фильмом Балабанова о чеченской войне. Таким стала картина "Война". Только рассказывала она уже о Второй чеченской войне, действие происходит в 2001 году.

Повествование ведётся от лица солдата Ивана Ермакова, который сидит в следственном изоляторе и даёт интервью журналисту. Он рассказывает о жизни в чеченском плену и о жестокости войны. По сюжету чеченский боевик Аслан Гугаев отпускает двух русских солдат, Ивана Ермакова и рядового Кулика, а также англичанина Джона Бойла. Последний должен собрать два миллиона фунтов стерлингов и привезти Гугаеву в качестве выкупа за свою невесту Маргарет. Девушку Аслан оставляет у себя, как и капитана российской армии Медведева. Джон сумму не находит, поддержки властей Британии у него также нет. Тогда он решает отыскать Ивана Ермакова и вместе с ним освободить невесту и капитана.

Балабанов стремился сделать картину максимально натуралистичной, беседовал с пленными, смотрел хронику со зверствами чеченцев.

"Война" – один из лучших российских фильмов по военной тематике и смотреть его нужно обязательно.

Кадр из фильма "Война" / Фото: "Кинопоиск"

"Жмурки"

"Жмурки" – единственная комедия Балабанова, которая, как и "Брат", тоже стала народным хитом. Фильм снова обращается к теме 1990-х годов и рассказывает историю бандитов Серёги и Саймона, которые работают на криминального авторитета Сергея Михайловича.

Фильм рассказывает о бандитских разборках и показывает жестокость людей, для которых человеческая жизнь ничего не стоит. Финал картины снова заставляет задуматься о судьбах страны. Два бандита, которые безжалостно убивали людей, стали депутатами и теперь ездят с мигалками.

"Жмуркам" удаётся быть и смешными, и ужасающими одновременно. Здесь много шуток, ушедших в народ. Тем не менее финальная часть картины, где натуралистично показаны убийства сразу нескольких человек, вполне может шокировать чувствительного зрителя.