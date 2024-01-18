В Москве трудный ребенок обрушил цены на жилье в элитном микрорайоне
В доме, где живет мальчик, квадратный метр на 100 тысяч рублей дешевле, чем в соседних зданиях
18 января 2024, 16:30, ИА Амител
Престижный московский микрорайон Олимпийская деревня несколько лет страдал от выходок трудного подростка, на которого в полицию поступила почти сотня заявлений, пишет "КП-Москва".
По словам местных жителей, список злодеяний мальчика большой и разнообразный: кричал ночью из окна, выливал кипяток на дворников, кидался бутылками и яйцами, пинал собак и кошек, пытался поджечь ребенку руку, сшибал детей с велосипедов, царапал машины, разрисовывал подъезды и так далее.
Сейчас трудному ребенку 15 лет, а отклонения у него начались примерно с семи лет. В итоге жители престижного микрорайона страдали около восьми лет, что привело к падению цен на жилье.
"Квадратный метр жилья в любом из 18 корпусов стоит 320-350 тысяч рублей. Однако в злосчастном доме ценник около 250 тысяч рублей", – отмечает издание со ссылкой на сайты недвижимости.
Отклонения подростка подтверждались медицинской справкой, поэтому полиция не могла ничего сделать в ответ на жалобы и заявления.
После очередного злодеяние на мальчика – он нарисовал на домах нецензурные рисунки – завели дело за вандализм, однако из-за справки от психиатров его направили на принудительное лечение.
Местные жители рассказали, что о трудном подростке ничего не слышно с начала 2024 года. Когда он вернется, неизвестно. Но какое-то время люди поживут без страха, что на голову их детей прилетит бутылка.
16:35:02 18-01-2024
Хороший мальчик! 🤣🤣🤣
17:47:19 18-01-2024
Хорошо бы в Барнаул приехал, чтобы цены на квартиры немного снизились.
17:51:34 18-01-2024
Ну нет таких психических заболеваний, да и все они корректируются медикаментами, такое возможно при умственных отклонениях олигофрения и т.д.
21:19:09 18-01-2024
Гость (17:51:34 18-01-2024) Ну нет таких психических заболеваний, да и все они корректир... у вас есть сертификат психиатра?
21:32:57 18-01-2024
Гость (17:51:34 18-01-2024) Ну нет таких психических заболеваний, да и все они корректир... А олигофрения и есть психическое расстройство как и дебилизм и т.д.
17:54:45 18-01-2024
Нужно дураков селить рядом с депутатами, которые законы придумывают
18:45:26 18-01-2024
У нас сосед дурачок.Звезда тик тока. То кашу варит для долгожителей, то ножики за 300рублей точит. Там все в родне со справками, наследственное. А этому кто то и водительские права продал.