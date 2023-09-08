10 тонн на 10 млн рублей: как в Барнауле прошел фестиваль РСХБ "Своё"

Фестиваль работал два дня и собрал десятки тысяч гостей

08 сентября 2023, 19:05, ИА Амител erid: LjN8KCkGn

На фестивале "Своё" в Барнауле / Фото: пресс-служба РСХБ

За два дня фестиваля фермерской еды "Своё", организованного Россельхозбанком при поддержке правительства Алтайского края и администрации Барнаула, продали более 10,5 тонны продукции на 10,3 млн рублей. Мероприятие прошло в минувшие выходные и стало составной частью Дня города Барнаула, который отмечал 293-летие.

Каменский мясокомбинат "Восход" продал полтонны своей продукции за два дня. Компания "Гудвилл" реализовала 450 кг круп. А рубцовское ООО "Дары лета" продало две тонны овощей. В фестивале приняло участие 100 фермерских хозяйств Алтайского края, Республики Алтай и других сибирских регионов: Кемеровской и Новосибирской областей, а также из Татарстана, Тюмени и Белоруссии. Мероприятие посетило свыше 55 тысяч человек.

"Россельхозбанк – наш давний партнер, наши друзья не только помогают в проведении таких праздничных мероприятий, но и ведут активную деятельность. Помогают сельхозтоваропроизводителям, фермерам, нашим сельчанам решать вопросы развития хозяйства, экономики, достигать наилучших результатов, удивлять своих покупателей. Пусть так будет и в дальнейшем", – обратился к гостям и участникам фестиваля "Своё" губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Все было организовано на высшем уровне, рассказала Наталья Спиридонова из компании "Классика вкуса", являющейся постоянным участником "Вкусных пятниц" в Алтайском филиале.

"Продукцию подносят вовремя, мусор убирается моментально, места для торговли оборудованы – вплоть до экологичных бумажных пакетов, фартуки и, конечно, огромный поток людей. Мы продали все, что привезли, а ездили за продукцией только в первый день три раза. Во второй день люди возвращались, чтобы докупить то, что понравилось в первый день. Очень довольны. Спасибо Россельхозбанку. Благодаря его проектам мы находим новые рынки сбыта и расширяем производство", – подчеркнула Спиридонова.

Об отличной организации говорит и представитель ООО "Алтай Рыба" Михаил Сапрыгин. Он оценил, как подготовили торговые места. Работа шла настолько бойко, что он сам не смог вырваться, чтобы попробовать продукцию других компаний.

"Могу с уверенностью сказать, что алтайские предприятия достойно представили свою продукцию. Наблюдая за работой наших компаний, отметил для себя, что посетители фестиваля высоко оценивают качество алтайских продуктов, они им очень нравятся. И доказательство тому – немалая очередь из покупателей у каждого стенда", – прокомментировал начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

А начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев добавил, что фестиваль – важное событие для региона, возможность продвинуть продукцию ремесленников, производителей малых форм хозяйствования, познакомить жителей и гостей города с возможностями наших фермеров.

"Фестиваль "Своё" в Барнауле прошел с большим размахом, при большом стечении народа. В череде различных мероприятий Дня города наш праздник не потерялся, а стал его центром и изюминкой. По отзывам довольны и продавцы, и покупатели", – прокомментировал директор Алтайского филиала Николай Бойко.

АО "Россельхозбанк"

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