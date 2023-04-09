10 тонн опасного сливочного масла пытались ввезти в Алтайский край
Оно было изготовлено из продукции, о которой нет никакой отслеживаемой информации
09 апреля 2023, 14:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Система "Меркурий" помогла отследить опасное сливочное масло, которое пытались ввезти в Алтайский край. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Поставку 10 тонн сливочного масла, производителем которого является компания "Ру. Милк" из Челябинской области, пытались провезти в регион в конце марта 2023 года. Продукт изготовлен из сырья, сведений о котором нет, что ставит под сомнение его качество.
Производителю направили информацию с целью прекратить производство масла. Также данные передали в Россельхознадзор того региона, где располагается фирма.
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