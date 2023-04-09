10 тонн опасного сливочного масла пытались ввезти в Алтайский край

Оно было изготовлено из продукции, о которой нет никакой отслеживаемой информации

09 апреля 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Система "Меркурий" помогла отследить опасное сливочное масло, которое пытались ввезти в Алтайский край. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Поставку 10 тонн сливочного масла, производителем которого является компания "Ру. Милк" из Челябинской области, пытались провезти в регион в конце марта 2023 года. Продукт изготовлен из сырья, сведений о котором нет, что ставит под сомнение его качество.

Производителю направили информацию с целью прекратить производство масла. Также данные передали в Россельхознадзор того региона, где располагается фирма.