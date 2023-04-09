Ученые выяснили, что соленья увеличивают риск смерти от рака или инсульта

У людей, употребляющих маринованные овощи, также наблюдается повышение давления

09 апреля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Учёные Чжэцзянского университета выяснили, что употребление маринованных овощей незначительно повышает риск смерти. Об этом сообщает BMC Medicine.

Специалисты изучили данные 440 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет. За каждым участником наблюдали около 10 лет. Люди указывали информацию об употреблении маринованных овощей в анкетах.

Эксперты установили, что потребление маринованных овощей связано с более высоким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, как правило, от геморрагического инсульта, когда происходит кровоизлияние в мозг. Также соленья увеличивают риск развития рака, болезней ЖКТ.