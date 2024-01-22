100-летняя сибирячка назвала три секрета долголетия

Женщина до сих пор ездит на дачу, выращивает помидоры и огурцы

22 января 2024, 17:17, ИА Амител

Фото: / предоставлено советом ветеранов Кировского района / "КП-Новосибирск"

Пенсионерка из Новосибирска Антонина Хижняк, которой накануне исполнилось 100 лет, рассказала "КП-Новосибирск" историю своей жизни и секреты долголетия.

Антонина Яковлевна выросла в Славянске. В 17 лет окончила курсы радистов и ушла на фронт: служила в радиодивизионе особого назначения, в ее обязанности входило шифровать донесения и принимать шифровку. Победу встретила в Праге, награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией". После войны окончила Московский институт инженеров связи и отправилась работать в Ташкент. Там познакомилась с будущим мужем, вместе они переехали в Новосибирск, где до пенсии работала в СибГУТИ.

Женщина уверяет, что нет никаких сложных секретов долголетия, но есть три важных принципа. Например, трудолюбие.

"Я работала с детства и до самой пенсии. Всегда совмещала по несколько должностей. Это заставляло меня двигаться, и скучать было некогда", – рассказала Антонина Яковлевна.

Также необходимо правильно питаться. Сейчас женщина отдает предпочтение курице – вареной или запеченной в духовке.

"Ничего жирного и жареного. Из круп предпочитаю геркулес, гречку. Могу выпить рюмочку вина, но не больше. Сладкого много не ем, максимум одну конфету в день", – подчеркнула сибирячка.

Летом Антонина Яковлевна, несмотря на свой возраст, живет на даче.