Уже в 2025 году на предприятии планируют ежедневно срезать порядка 36 тысяч цветов, которые по популярности уступают только розе

07 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Хризантемы, которые вырастили в Барнауле. Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В преддверии Международного женского дня в Барнауле цветами заполнены салоны, павильоны и даже автомобили, с которых тоже продают ароматные букеты. В торговых сетях представлена не только заморская продукция, но и местная. Второй год подряд в столице Алтайского края выращивают собственные кустовые хризантемы. Этим занимаются в обособленном подразделении "Алтайское" ООО "Тепличный комбинат "Толмачёвский", где запустили экспериментальное производство в феврале 2024 года. И сейчас эту продукцию продают уже по всей Сибири. Чтобы увидеть, как растут эти цветы, корреспонденты amic.ru побывали на предприятии.

Как выращивают хризантемы в Барнауле

Стоило только с мороза переступить порог теплицы, как нас окутал влажный теплый воздух, напоенный терпким ароматом зелени и едва уловимой сладостью. А дальше – взрыв цвета! Бесконечные ряды хризантем – белых, желтых и пастельно-розовых оттенков – простираются до самого горизонта. В обособленном подразделении "Алтайское" (входит в ГК "Горкунов") к 8 марта вырастили 100 тысяч цветов. И сейчас здесь самая горячая пора. Большую часть уже успели срезать. В день нашего визита сотрудники работали на последнем участке.

Перед праздником в теплице кипит работа

"Сейчас у нас работа кипит. Отгрузки идут каждый день. Наши цветы едут в разные уголки Сибири, в том числе и в Барнаул. И даже уже есть опыт поставки в Самару. Все хризантемы нужно успеть срезать, сформировать букеты и разложить по коробкам", – рассказывает директор обособленного подразделения "Алтайское" Константин Поповкин, проводя нас между столами, на которых сотрудники дружно делают букеты.

Руководитель ОП "Алтайское" Константин Поповкин

Каждый цветок проходит строгий контроль качества перед упаковкой. Веточки высотой от 75 сантиметров и весом более 80 граммов относятся к высшему сорту, чуть поменьше – к первому. В каждый букет сортировщицы кладут по пять веточек хризантемы одного вида. Самые популярные у потребителей – "Алтай", "Женя" и "Балтика", рассказывает агроном цветочного направления Светлана Полякова, которая руководит всем процессом в теплице.

Пока сортировщицы хлопочут с цветами, грузчики складывают готовые букеты в коробки и несут их к месту выгрузки: через 20 минут должен подойти очередной автомобиль.

Чтобы хризантемы успели вырасти к 8 марта, черенки высадили в грунт в конце 2024 года. Кстати, посадочным материалом предприятие обеспечивает себя самостоятельно. Для этого здесь создали лабораторию, которая готовит для маточника клоны.

"Мы создали свою лабораторию, которая будет нам выдавать чистые посадочные материалы – клоны, и, по сути, весь производственный процесс будет полного цикла. Мы сами производим посадочный материал, мы сами выращиваем, не завися от санкций", – рассказывает Константин Поповкин.

Самая приятная стадия роста цветов наступает, когда формируются окрашенные бутоны. Вся теплица тогда превращается в огромное цветочное поле. Впервые цветы здесь посадили в феврале 2024 года – около 32 тысяч. И с каждым разом объемы увеличиваются, отмечает Светлана Полякова.

Агроном цветочного направления Светлана Полякова

"В предыдущую срезку мы получили 40 тысяч цветков, в эту – уже 100 тысяч. Проверяли стойкость наших хризантем: если воду менять каждый день, в вазе они стоят больше трех недель", – поясняет специалист.

Агроном рассказывает: вырастить хризантемы непросто. Чтобы получить крепкие растения, после посадки они должны получать много энергии. Чтобы увеличить световой день, на предприятии включают "досветку". А в определенные периоды роста растения должны большую часть времени, наоборот, спать, иначе цветы могут пострадать.

На предприятии выращивают хризантемы шести сортов

"В общей сложности цветок от момента посадки до срезки у нас растет чуть больше двух месяцев. Сейчас мы готовим несколько тысяч черенков. Завтра закончим отгрузки, проведем подготовительные работы и через неделю начнем новую посадку хризантем", – рассказывает агроном.

Большие планы и перспективы

Уже в 2025 году ОП "Алтайское" ставит себе высокую планку: ежедневно срезать порядка 36 тысяч готовых цветков. Для того чтобы перейти на промышленное производство хризантем, на территории построят новые теплицы: промышленное производство хризантем займет площадь 4 га, еще гектар – сервисная зона для сортировки и упаковки растений.

Процесс выращивания хризантем будет максимально роботизирован. Для этого здесь закупили современное оборудование. Часть уже поступила, остальное придет в ближайшие месяцы. Выращивать цветы планируют по европейским стандартам, говорит руководитель подразделения.

"Производство планируется максимально автоматизировать, начиная с зоны адаптации, зоны укоренения и заканчивая уже сортировкой цветов и упаковкой в коробку. При этом у нас будут созданы и новые рабочие места. Сейчас на комбинате трудятся более 250 человек, а после выхода направления на полную мощность штатное расписание превысит отметку 320 человек", – уверен Константин Поповкин.

Уже через несколько дней тут начнут высаживать в грунт новые черенки

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