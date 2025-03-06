Нежные букеты тюльпанов, мимозы, ирисов и роз заполонили полки магазинов

06 марта 2025, 13:15, ИА Амител

Букет нежных тюльпанов / Фото: сеть салонов Don buton

8 марта – праздник весны, красоты и, конечно же, цветов. Букеты на Международный женский день в Барнауле в сравнении с прошлым годом подорожали в среднем на 25–30%, поэтому обойдутся мужчинам не дешево. Но если вы решили порадовать любимую в праздник, на покупке композиций лучше не экономить. Почему – читайте в материале на amic.ru.

Сколько стоит букет к 8 Марта?

Букет из роз в салонах цветов Барнаула к 8 Марта обойдется от 2,5 тысячи рублей. При этом разбег стоимости на этот цветок огромный: все зависит от ростовки и страны-производителя. Самая дорогая – красная роза из Эквадора. Так, 60-сантиметровая стоит порядка 400-450 рублей, метровая – 750, рассказывает amic.ru владелица сети салонов Don buton Олеся Шубина.

Шикарный букет / Фото: сеть салонов цветов "Ваше Лето"

Розы высотой 70 сантиметров из Новосибирска от "Горкунова" и из Мордовии обойдутся примерно в 300 рублей за штучку. Представлены в магазинах и так называемые розы-"коротыши", высотой 40-50 сантиметров. Купить их можно за 250-300 рублей.

"От ростовки цветка зависит размер "бокала". Если это "четверка"(40 сантиметров. – Прим. ред.), то у нее и бутончик небольшой. Если это "семерка" (70 сантиметров. – Прим. ред.), то это цветок с большим хорошим бутоном. Но самые дорогие розы – пионовидные. Цена на них сейчас варьируется от 480−500 рублей", – говорит Олеся Шубина.

В большом ассортименте есть и весенние цветы – тюльпаны, нарциссы, ирисы, гиацинты, мимоза. Традиционно на них ожидают самый большой спрос, и в этом году есть из чего выбрать.

Букеты тюльпанов в магазинах / Фото: amic.ru

Так, в магазинах предлагают тюльпаны, выращенные в Барнауле, Новосибирске, Краснодаре, Сочи, Белоруссии и в Голландии. Цены на них начинаются от 150 рублей, однако встречаются и экземпляры по 250 и даже 300 рублей. Дороже всех стоят пионовидные, бахромчатые и эксклюзивных сортов. В их выращивании больше всех пока преуспели недружественные Нидерланды. Но по стойкости некоторые отечественные тюльпаны уже опережают своих иностранных собратьев, отмечает руководитель сети салонов цветов "Ваше Лето" Ляна Илюшкина.

"Качество наших российских производителей нисколько не хуже, уже даже научились выращивать лучше. Например, мы получаем желтые тюльпаны из Сочи, сорт Gold Strong. Лично для меня они самые шикарные и вазостойкие. Отмечу, что вся весенняя группа цветов растет на воде. То есть в вазе через несколько дней у тюльпана увеличивается высота стебля, растет также лист и бутон. Поэтому не нужно бояться покупать зеленоватые тюльпаны, немного непрозревшие. Можно будет каждый день наблюдать, как трансформируется срезанное растение", – объясняет флорист.

Тюльпаны продают и в сетевых магазинах. Стоимость букетика из пяти цветочков – 400–450 рублей.

Мимоза / Фото: сеть салонов Don buton

Стоимость абхазской мимозы в зависимости от пышности колеблется от 200 до 500 рублей за веточку, голландской – от 500 рублей. Хотя в ряде салонов весенний цветок не найти за эти деньги – встречаются и по цене 1000 рублей за одну только ветку.

А разве цветы подорожали к 8 Марта?

Тот, кто покупал цветы своей второй половинке на День всех влюбленных, увеличения стоимости букета на 8 Марта, скорее всего, не заметит, считает владелица сети салонов Don buton. Дело в том, что поставщики всегда повышают оптовые цены в преддверии 14 февраля и держат их в таком диапазоне до Международного женского дня. Соответственно, не снижают розничной стоимости и магазины.

Однако для клиентов, которые последний раз приобретали букет давно, перепад будет ощутим.

Букет / Фото: отдел "Цветы любви"

"Если говорить о среднегодовом приросте, он составил примерно 25–30%. Так, роза была 300−350 рублей, сейчас ее цена 450. Если в течение года в даты, не привязанные к праздникам, мы торговали "мелкоцветкой" по 300-350 рублей, то на 8 Марта она обойдется в 500", – говорит Олеся Шубина.

В сравнении с ценами на 8 Марта 2024 года этой весной цветы подорожали примерно на 10–20%, делится наблюдениями руководитель отдела цветов "Цветочный" и "Цветы любви" Надежда Арашова. Больше всего поставщики наценили востребованные в Международный день мимозу и тюльпаны, а также красную розу, которая вне конкуренции в любое время года.

"В прошлом году, например, клиент в нашем отделе мог купить тюльпанчик за 150–160 рублей, сейчас цена на него колеблется в диапазоне 200–230. Веточка голландской мимозы обходилась в 500–700 рублей, теперь – 800–1200. Поставщики создают ажиотаж, а в итоге страдает конечный потребитель", – говорит Надежда.

Флористы сейчас оформляют витирины к празднику. Фото: сеть салонов цветов "Ваше лето"

Она также отметила, что последние несколько лет цветы стали покупать реже и тратить на них, соответственно, меньше. Предзаказы на праздники поступают, но не так активно, как три-четыре года назад.

"Покупательная способность действительно снизилась. Возможно, это связано с СВО, но то, что мужчин среди клиентов стало меньше, это факт. А у тех, кто цветы покупает, бюджет сократился значительно", – говорит Надежда.

Цветы в коробке / Фото: сеть салонов Don buton

При этом Ляна Илюшкина отмечает, что за последний год ощутимее всего подорожали лилии, герберы, хризантемы. Она подтверждает, что традиционно подорожали цветы и к 8 Марта, но наценки не такие страшные, как в прошлом году. Если год назад оптовики задирали цены практически вдвое, то в этом году накрутили их в среднем на четверть. Что уже не так страшно.

"В среднем цены к празднику на цветы в опте подорожали на 25–30%, мы вынуждены на столько же поднять их в рознице. Зачастую салоны обвиняют в жадности и желании нажиться на клиентах. Нам достаются все тумаки, но цветочникам нет смысла задирать цены и распугивать своих постоянных и потенциальных клиентов. Мы хотим, чтобы каждая женщина в этот день получила прекрасный букет", – говорит Ляна.

Композиция в корзине. Фото: сеть салонов цветов "Ваше Лето"

Зачем переплачивать, если в мессенджерах предлагают цветы дешевле?

Цветы по ценам существенно ниже действительно сейчас предлагают на многих сайтах объявлений, а также в группах в мессенджерах. Их заявленная стоимость даже ниже, чем у оптовиков, отмечает руководитель компании "Ваше Лето".