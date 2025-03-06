Женские радости – страдания мужчины. Цены на цветы к 8 Марта взлетели на 20–30%
Нежные букеты тюльпанов, мимозы, ирисов и роз заполонили полки магазинов
06 марта 2025, 13:15, ИА Амител
8 марта – праздник весны, красоты и, конечно же, цветов. Букеты на Международный женский день в Барнауле в сравнении с прошлым годом подорожали в среднем на 25–30%, поэтому обойдутся мужчинам не дешево. Но если вы решили порадовать любимую в праздник, на покупке композиций лучше не экономить. Почему – читайте в материале на amic.ru.
Сколько стоит букет к 8 Марта?
Букет из роз в салонах цветов Барнаула к 8 Марта обойдется от 2,5 тысячи рублей. При этом разбег стоимости на этот цветок огромный: все зависит от ростовки и страны-производителя. Самая дорогая – красная роза из Эквадора. Так, 60-сантиметровая стоит порядка 400-450 рублей, метровая – 750, рассказывает amic.ru владелица сети салонов Don buton Олеся Шубина.
Розы высотой 70 сантиметров из Новосибирска от "Горкунова" и из Мордовии обойдутся примерно в 300 рублей за штучку. Представлены в магазинах и так называемые розы-"коротыши", высотой 40-50 сантиметров. Купить их можно за 250-300 рублей.
"От ростовки цветка зависит размер "бокала". Если это "четверка"(40 сантиметров. – Прим. ред.), то у нее и бутончик небольшой. Если это "семерка" (70 сантиметров. – Прим. ред.), то это цветок с большим хорошим бутоном. Но самые дорогие розы – пионовидные. Цена на них сейчас варьируется от 480−500 рублей", – говорит Олеся Шубина.
В большом ассортименте есть и весенние цветы – тюльпаны, нарциссы, ирисы, гиацинты, мимоза. Традиционно на них ожидают самый большой спрос, и в этом году есть из чего выбрать.
Так, в магазинах предлагают тюльпаны, выращенные в Барнауле, Новосибирске, Краснодаре, Сочи, Белоруссии и в Голландии. Цены на них начинаются от 150 рублей, однако встречаются и экземпляры по 250 и даже 300 рублей. Дороже всех стоят пионовидные, бахромчатые и эксклюзивных сортов. В их выращивании больше всех пока преуспели недружественные Нидерланды. Но по стойкости некоторые отечественные тюльпаны уже опережают своих иностранных собратьев, отмечает руководитель сети салонов цветов "Ваше Лето" Ляна Илюшкина.
"Качество наших российских производителей нисколько не хуже, уже даже научились выращивать лучше. Например, мы получаем желтые тюльпаны из Сочи, сорт Gold Strong. Лично для меня они самые шикарные и вазостойкие. Отмечу, что вся весенняя группа цветов растет на воде. То есть в вазе через несколько дней у тюльпана увеличивается высота стебля, растет также лист и бутон. Поэтому не нужно бояться покупать зеленоватые тюльпаны, немного непрозревшие. Можно будет каждый день наблюдать, как трансформируется срезанное растение", – объясняет флорист.
Тюльпаны продают и в сетевых магазинах. Стоимость букетика из пяти цветочков – 400–450 рублей.
Стоимость абхазской мимозы в зависимости от пышности колеблется от 200 до 500 рублей за веточку, голландской – от 500 рублей. Хотя в ряде салонов весенний цветок не найти за эти деньги – встречаются и по цене 1000 рублей за одну только ветку.
А разве цветы подорожали к 8 Марта?
Тот, кто покупал цветы своей второй половинке на День всех влюбленных, увеличения стоимости букета на 8 Марта, скорее всего, не заметит, считает владелица сети салонов Don buton. Дело в том, что поставщики всегда повышают оптовые цены в преддверии 14 февраля и держат их в таком диапазоне до Международного женского дня. Соответственно, не снижают розничной стоимости и магазины.
Однако для клиентов, которые последний раз приобретали букет давно, перепад будет ощутим.
"Если говорить о среднегодовом приросте, он составил примерно 25–30%. Так, роза была 300−350 рублей, сейчас ее цена 450. Если в течение года в даты, не привязанные к праздникам, мы торговали "мелкоцветкой" по 300-350 рублей, то на 8 Марта она обойдется в 500", – говорит Олеся Шубина.
В сравнении с ценами на 8 Марта 2024 года этой весной цветы подорожали примерно на 10–20%, делится наблюдениями руководитель отдела цветов "Цветочный" и "Цветы любви" Надежда Арашова. Больше всего поставщики наценили востребованные в Международный день мимозу и тюльпаны, а также красную розу, которая вне конкуренции в любое время года.
"В прошлом году, например, клиент в нашем отделе мог купить тюльпанчик за 150–160 рублей, сейчас цена на него колеблется в диапазоне 200–230. Веточка голландской мимозы обходилась в 500–700 рублей, теперь – 800–1200. Поставщики создают ажиотаж, а в итоге страдает конечный потребитель", – говорит Надежда.
Она также отметила, что последние несколько лет цветы стали покупать реже и тратить на них, соответственно, меньше. Предзаказы на праздники поступают, но не так активно, как три-четыре года назад.
"Покупательная способность действительно снизилась. Возможно, это связано с СВО, но то, что мужчин среди клиентов стало меньше, это факт. А у тех, кто цветы покупает, бюджет сократился значительно", – говорит Надежда.
При этом Ляна Илюшкина отмечает, что за последний год ощутимее всего подорожали лилии, герберы, хризантемы. Она подтверждает, что традиционно подорожали цветы и к 8 Марта, но наценки не такие страшные, как в прошлом году. Если год назад оптовики задирали цены практически вдвое, то в этом году накрутили их в среднем на четверть. Что уже не так страшно.
"В среднем цены к празднику на цветы в опте подорожали на 25–30%, мы вынуждены на столько же поднять их в рознице. Зачастую салоны обвиняют в жадности и желании нажиться на клиентах. Нам достаются все тумаки, но цветочникам нет смысла задирать цены и распугивать своих постоянных и потенциальных клиентов. Мы хотим, чтобы каждая женщина в этот день получила прекрасный букет", – говорит Ляна.
Зачем переплачивать, если в мессенджерах предлагают цветы дешевле?
Цветы по ценам существенно ниже действительно сейчас предлагают на многих сайтах объявлений, а также в группах в мессенджерах. Их заявленная стоимость даже ниже, чем у оптовиков, отмечает руководитель компании "Ваше Лето".
"Например, на одном из популярных сайтов объявлений я видела тюльпаны по 65 рублей. Но даже при покупке крупным оптом у поставщиков нет таких низких цен. По такой стоимости могут предлагать только некондицию, например, цветы-"полурослики". Есть случаи, когда на фото заявлен один товар, а по факту оказывается другим. Есть и риск наткнуться на мошенников. Переведете деньги, а в итоге вашей девушке могут вовсе не доставить цветы, и праздник будет испорчен", – предупреждает Ляна Илюшкина.
13:26:26 06-03-2025
Походу никто не голодает
13:33:37 06-03-2025
тут одна заказывала на 8марта рульки.
можно от меня бодипозитивным - фотку хооорошего кусочка рульки, а?
14:42:36 06-03-2025
Musik (13:33:37 06-03-2025) тут одна заказывала на 8марта рульки.можно от меня бодип... это я заказывала)) ну фото сыт не будешь
14:48:07 06-03-2025
Musik (13:33:37 06-03-2025) тут одна заказывала на 8марта рульки.можно от меня бодип... Ты явно женского пола, комменты не мужские. Так только бабы троллят себе подобных..
16:49:02 06-03-2025
Musik (13:33:37 06-03-2025) тут одна заказывала на 8марта рульки.можно от меня бодип... Что в твоем понятии есть кусочек рульки, болезный?
13:37:25 06-03-2025
9 марта вся эта прелесть будет выбрасываться на помойки. Это как с ёлками перед новым годом. Цены бешенные, а первого января горят костры.
15:05:28 06-03-2025
Гость (13:37:25 06-03-2025) 9 марта вся эта прелесть будет выбрасываться на помойки. Это...
А, правда, давайте дарить искусственные цветы!!!!!! чтоб как с елками не было! а чего - купил один букет и эксплуатируешь всю жизнь, на сезон завернул на балкон, к 8 марта достал , через пару дней - обратно на балкон
А еще можно, купить разноцветные искусственные цветы и из года в год миксовать - тогда вообще разнообразные букеты будут каждый раз. Это вообще бомба-идея
Только тогда давайте и мужчинам пластиковые женщины удовольствие будут доставлять: захотел - достал с балкона, не надобно-с - убрал. Если раз в год стремно даже на несколько нормальных цветков накопить - ну и как бы ква
15:30:05 06-03-2025
Гость гостю не товарищ (15:05:28 06-03-2025) А, правда, давайте дарить искусственные цветы!!!!!! чтоб... всего 2 вида мужчин есть что жопятся на цветок и кто может раз хотя бы в год купить
19:57:36 06-03-2025
Гость (15:30:05 06-03-2025) всего 2 вида мужчин есть что жопятся на цветок и кто может р... Искусственный можно с могилок позаимствовать
20:07:54 11-03-2025
Гость гостю не товарищ (15:05:28 06-03-2025) А, правда, давайте дарить искусственные цветы!!!!!! чтоб... а они что за цветы удовольствие доставляют??
17:42:16 06-03-2025
Гость (13:37:25 06-03-2025) 9 марта вся эта прелесть будет выбрасываться на помойки. Это... с алкоголем такая же фигня - сегодня ты на него тратишь, а завтра пописал
13:43:25 06-03-2025
если человек страдает что ему прийдется подарить любимой цветы то это не любимая или пусть живет в одного
14:38:49 06-03-2025
Женщинам требуется видеть, что на них бессмысленно тратятся ресурсы, хотя кому-то рядом не хватает на еду и обогрев жилья. Это в их BIOS зашито. Вроде как требуется для уверенности во время взращивания потомства. Только вот потомством обзаводиться они не спешат.
14:43:31 06-03-2025
ну на 5-7 тюльпанов можно деньги найти. в этот день всегда наценка была.
а те кто по пол магазина в один букет собирают, им конечно тикток головного мозга лечить надо.
это только там букеты в мелкопромышленных объемах дарят и медведя в человеческий рост.
15:06:49 06-03-2025
А что у нас не взлетело?
20:16:13 06-03-2025
Афиноген (15:06:49 06-03-2025) А что у нас не взлетело?... Да пытались тут запустить...
15:35:06 06-03-2025
Давайте 8марта на середину лета перенесём и с цветами не обломаются и бизнес цветочный на корню загубим.