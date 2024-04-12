100 тысяч не потолок. Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в Алтайском крае
Предпосылок к тому, что ситуация будет меняться пока нет
12 апреля 2024, 08:00, ИА Амител
За три месяца 2024 года цены на недвижимость в Алтайском крае существенно выросли. Автор рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM* Барнаул Дмитрий Дворядкин сделал прогнозы, что будет с ценой квадратного метра дальше.
Дворядкин отметил, что за начало 2024 года в регионе цена на "квадрат" выросла на 6% до 98 376 рублей.
"Если ещё в 23-м году мы с удивлением говорили, что стоимость квадрата у нас пробила потолок в 100 тысяч рублей, то теперь об этом можно уже говорить официально", — подчеркнул эксперт.Он отметил, что 98 тысяч — лишь средний показатель по Алтайскому краю. В Барнауле уровень превышает 120-130 тысяч рублей. При этом предпосылок к тому, что ситуация будет меняться — нет. Существует дефицит строящегося жилья, который будет лишь усугубляться.
"Поэтому рекомендация простая. Если нужно покупать жильё - делайте это сейчас", — сказал эксперт.При этом в Алтайском крае по сравнению с другими регионами Сибири жилье не самое дорогое. Хуже всего ситуация обстоит в Республике Алтай — более 131 тысячи рублей. Там же фиксируется и наибольший рост в 13%. В России наибольшая цена фиксируется в Москве — 175 тысяч рублей за квадрат.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
09:47:27 12-04-2024
сотка за квадрат уже давно перепрыгнула!
10:12:25 12-04-2024
И кому то это нужно... Сколько бездельников с этого кормится. Работяга получил за этот квадрат копейки а дальше вступают в дело жулики...
16:19:45 12-04-2024
В России наибольшая цена фиксируется в Москве — 175 тысяч рублей за квадрат.
Ха-ха!!! В центре осенью висела реклама — ЖК такой-то, вернули старые цены чуть ли не 2оо7 года! От 300 000 ₽ за квадрат! Где ж в Москве 175 000 ₽ квадрат стоит?
02:55:20 13-04-2024
ворчун (16:19:45 12-04-2024) В России наибольшая цена фиксируется в Москве — 175 тысяч ру... В Москве и зарплаты не чета Алтайскому краю. Москва по уровню зарплат,условно, на 3-ем месте в России, а Алтайский край на 80-ом.
18:57:53 15-04-2024
Гость (02:55:20 13-04-2024) В Москве и зарплаты не чета Алтайскому краю. Москва по уровн... Я работаю удалённо с московской зарплатой. Вы не представляете, как меня душит жаба покупать квартиры по 100 - 120 тысяч за квадрат.
07:16:38 14-04-2024
Нас нагло на..т, вот вам пример : дом кирпичный , дом с монолита и панелька ! Цена +-одинаковая на квартиры, а по факту панелька в 3 раза дешевле при строительстве , и срок эксплуатации меньше на порядок!