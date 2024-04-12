100 тысяч не потолок. Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в Алтайском крае

Предпосылок к тому, что ситуация будет меняться пока нет

12 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За три месяца 2024 года цены на недвижимость в Алтайском крае существенно выросли. Автор рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM* Барнаул Дмитрий Дворядкин сделал прогнозы, что будет с ценой квадратного метра дальше.

Дворядкин отметил, что за начало 2024 года в регионе цена на "квадрат" выросла на 6% до 98 376 рублей.

"Если ещё в 23-м году мы с удивлением говорили, что стоимость квадрата у нас пробила потолок в 100 тысяч рублей, то теперь об этом можно уже говорить официально", — подчеркнул эксперт.Он отметил, что 98 тысяч — лишь средний показатель по Алтайскому краю. В Барнауле уровень превышает 120-130 тысяч рублей. При этом предпосылок к тому, что ситуация будет меняться — нет. Существует дефицит строящегося жилья, который будет лишь усугубляться.

"Поэтому рекомендация простая. Если нужно покупать жильё - делайте это сейчас", — сказал эксперт.При этом в Алтайском крае по сравнению с другими регионами Сибири жилье не самое дорогое. Хуже всего ситуация обстоит в Республике Алтай — более 131 тысячи рублей. Там же фиксируется и наибольший рост в 13%. В России наибольшая цена фиксируется в Москве — 175 тысяч рублей за квадрат.

* Business FM ("Бизнес ФМ")