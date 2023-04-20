100 заведений будут участвовать в "Ночи музеев" в Алтайском крае

В 2023 году всероссийская акция пройдёт с 20 на 21 мая

20 апреля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

100 площадок в Алтайском крае примут участие в "Ночи музеев" в 2023 году. Об этом рассказали в региональном Минкультуры.

45 учреждений будут принимать гостей в Барнауле, 55 – в других городах и районах края.

Оргкомитет одобрил пять заявок от новых участников акции:

Музей музыкальных инструментов народного мастера Алтайского края Александра Генздилова;

выставочная площадка Барнаульского зоопарка "Лесная сказка";

Музей колоколов Алтайского центра звонарского мастерства храмового комплекса Ионна Богослова;

выставочная площадка Алтайского краевого отделения Российского детского фонда;

выставочная площадка Центра культурно-делового сотрудничества "Немцы Алтая".

В 2023 году всероссийская акция пройдёт с 20 на 21 мая. Программу мероприятий в Алтайском крае опубликуют 11 мая.