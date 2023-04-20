100 заведений будут участвовать в "Ночи музеев" в Алтайском крае
В 2023 году всероссийская акция пройдёт с 20 на 21 мая
20 апреля 2023, 12:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
100 площадок в Алтайском крае примут участие в "Ночи музеев" в 2023 году. Об этом рассказали в региональном Минкультуры.
45 учреждений будут принимать гостей в Барнауле, 55 – в других городах и районах края.
Оргкомитет одобрил пять заявок от новых участников акции:
- Музей музыкальных инструментов народного мастера Алтайского края Александра Генздилова;
- выставочная площадка Барнаульского зоопарка "Лесная сказка";
- Музей колоколов Алтайского центра звонарского мастерства храмового комплекса Ионна Богослова;
- выставочная площадка Алтайского краевого отделения Российского детского фонда;
- выставочная площадка Центра культурно-делового сотрудничества "Немцы Алтая".
В 2023 году всероссийская акция пройдёт с 20 на 21 мая. Программу мероприятий в Алтайском крае опубликуют 11 мая.
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