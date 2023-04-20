Что такое Московский международный кинофестиваль и как он пройдёт в 2023 году?

Московский международный кинофестиваль пройдёт с 20 по 27 апреля

20 апреля 2023, 06:51, ИА Амител

Премия Московского международного кинофестиваля "Золотой Святой Георгий" / Фото: 45.moscowfilmfestival.ru

45-й Московский международный кинофестиваль стартовал 20 апреля 2023 года в Москве. Он завершится 27 апреля. На конкурсе представят картины более чем из 60 стран. В основную программу вошло 12 фильмов. На мероприятиях можно будет увидеть работы из России, США, Колумбии, Бразилии, Мексики, Чили и Аргентины, Китая, Сербии, Испании, Франции и из других государств. Amic.ru рассказывает, что такое Московский кинофестиваль и какие фильмы на нём представят.

Что такое Московский международный кинофестиваль?

Московский международный кинофестиваль проводится в Москве с 1935 года, тогда он назывался Советский кинофестиваль в Москве. Регулярно мероприятие устраивают с 1959 года.

ММКФ имеет аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров, которая сейчас заморожена. Это второй по старшинству кинофестиваль в мире после Венецианского. Главный его приз – "Золотой Святой Георгий". Его получают победители номинаций "За лучший фильм" и "За вклад в мировой кинематограф". Лауреатов в семи номинациях награждают "Серебряными Святыми Георгиями". Их выдают:

за лучшую режиссёрскую работу;

за реализм и человечность;

за лучшее исполнение женской роли;

за лучшее исполнение мужской роли;

за лучший фильм конкурса "Русские премьеры";

за лучший фильм конкурса документального кино;

за лучший фильм конкурса короткометражного кино.

Есть также приз за специальное упоминание.

Какие фильмы ждут зрителей?

В конкурсной программе кинофестиваля в 2023 году всего четыре категории. Они следующие:

Основной конкурс:

"14+ Продолжение" (режиссёр Андрей Зайцев, Россия);

"Запах греха" (Нураль Алам Атик, Бангладеш);

"Невеста мертвеца" (Корнель Георгита, Румыния и Франция);

"Первая любовь" (Светлана Проскурина, Россия);

"Потерянный рай" (Гэн Вэньсяо, Китай);

"Путь к успеху" (Себастьян Родригес, Аргентина);

"След зверя" (Ненад Павлович, Сербия);

"Те, кто внизу" (Алехандро Кирога, Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай);

"Три брата" (Франсиско Папарелья, Аргентина, Чили);

"ФИ1.618" (Теодор Ушев, Болгария, Канада);

"Чёрная луна" (Тонатью Гарсия, Мексика);

"Хрупкие цветы в потоке дней" (Ютака Цунэмати, Япония).

Конкурс документального кино:

"Отцы" (Юрий Мокиенко, Россия);

"В храме Шаолинь" (Хунюнь Сунь, Китай);

"Дом мамаши Шоку" (Мехди Бакши Могадам, Иран);

"Дайте мне победить" (Мария Финкельштейн и Светлана Музыченко, Россия);

"Анна и врач-египтянин" (Талия Финкель, Израиль);

"История российских тюрем. Владимирский централ" (Юлия Бобкова, Россия);

"Ла Сингла" (Палома Сапата, Германия, Испания).

Конкурс "Русские премьеры":

"Ада" (Станислав Светлов, Россия);

"Голова-жестянка" (Иван Капитонов, Россия);

"Единица Монтевидео" (Татьяна Лютаева, Россия);

"Край надломленной луны" (Светлана Самошина, Россия);

"Тайное влечение" (Стася Венкова, Россия);

"Помилование" (Айнур Аскаров, Россия);

"Туман" (Наталья Гугуева, Россия).

Фильмы конкурса короткометражного кино:

"Близнецы" (Орландо Мора Кабрера, Куба);

"Всё" (Лу Хэлай, Китай);

"Гуасувира" (Хоакин Араухо и Николас Секейра, Уругвай);

"Дыра. Рассказ в 9 сценах" (Павел Королько, Россия);

"Не мой дом" (Соня Стильяно, Аргентина);

"Нежный гул весны" (Саймон Гарез, Канада);

"Ночь обезьяны" (Элоиз Аддад, Франция);

"Откуда всё пошло" (Мохсен Асдагпур и Амирхоссейн Талеби, Иран);

"Остров мёда" (Чжоу Ян, Китай);

"Палестина 87" (Билал Альхатиб, Палестина);

"Раймус" (Магдалена Якоб, Германия);

"Сборник экстремально коротких историй" (Педро Фрага Вилласа, Бразилия);

"Суши" (Иван Моралес, Испания);

"Шаги отца" (Мохамад Али, Индия, Сирия);

"Эльза" (Жан-Марк Гилье, Франция);

"Ютьюберы" (Чон-Бом-Сик, Корея).

Основными темами всех фильмов конкурсных программ стали семья, отношение к соцсетям и интернет-зависимость.

Вречучение "Золотого Святого Георгия"/ Фото: moscowfilmfestival.ru

Какие есть внеконкурсные программы?

На фестивале будет и несколько внеконкурсных программ. Это:

"Свободная мысль. Программа документального кино" (в её рамках покажут новое документальное кино);

"Шот-сет" (короткометражные фильмы);

"Первая серия" (в рамках программы покажут первые серии новых сериалов);

"Дикие ночи" (хай-концепт – ужастики и триллеры Вьетнама, Индии, Монголии, Канады и других стран);

"Рецепт успеха" (мотивирующие фильмы о жизни, любви и своём деле);

"Мастера" (авторские фильмы, которые обсуждаются на крупных кинофестивалях);

"Трудный возраст" (фильмы о проблемах взаимоотношений разных поколений);

"Вокруг света за 8 дней" (фильмы о путешествиях);

"Блокбастеры народов мира" (в этой категории представлены самые кассовые ленты разных стран);

"Русский след" (иностранные фильмы, в которых рассказывается о русской культуре);

"Арт-кор" (фильмы о том или ином виде искусства);

"Мультивселенная" (короткометражные мультфильмы);

"Экранные войны. Эпизод IV: кинотеатр наносит ответный удар" (здесь представят ранние широкоэкранные картины, программа будет частью открытого кинолектория);

"Ночь над Чили" (в рамках программы покажут чилийское кино);

"Русский Голливуд на сене" (в этой категории представят французское кино);

"Три мушкетёра" (немое кино Анри Диамана-Берже "Три мушкетёра", которое состоит из 12 эпизодов).

Какие фильмы откроют и закроют кинофестиваль?

Московский международный кинофестиваль откроет картина "Снегирь" режиссёра Бориса Хлебникова по повести Георгия Владимова "Три минуты молчания". В основе сюжета – история о судне, которое является плавучим домом для банды морских бродяг.

Закроется фестиваль испано-французской картиной "42 секунды" Алекса Мурруля и Дани Де Ла Ордена об испанской сборной по водному поло, которая нанимает самого жесткого в мире тренера, чтобы выиграть золотые медали на Олимпийских играх.

Сколько стран поучаствует в кинофестивале?

Всего в Московском международном кинофестивале поучаствует более 60 стран. В списке фигурирует 23 китайских фильма, 18 французских картин, 15 испанских, 12 фильмов из США, по 10 – из Индии и Ирана, по 7 – из Аргентины и Чили, 6 – из Колумбии и по 5 – из Бразилии, Мексики и Германии, сообщает "Интерфакс". Всего на МККФ состоится более 30 премьер.