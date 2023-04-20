Что такое Московский международный кинофестиваль и как он пройдёт в 2023 году?
Московский международный кинофестиваль пройдёт с 20 по 27 апреля
20 апреля 2023, 06:51, ИА Амител
45-й Московский международный кинофестиваль стартовал 20 апреля 2023 года в Москве. Он завершится 27 апреля. На конкурсе представят картины более чем из 60 стран. В основную программу вошло 12 фильмов. На мероприятиях можно будет увидеть работы из России, США, Колумбии, Бразилии, Мексики, Чили и Аргентины, Китая, Сербии, Испании, Франции и из других государств. Amic.ru рассказывает, что такое Московский кинофестиваль и какие фильмы на нём представят.
Что такое Московский международный кинофестиваль?
Московский международный кинофестиваль проводится в Москве с 1935 года, тогда он назывался Советский кинофестиваль в Москве. Регулярно мероприятие устраивают с 1959 года.
ММКФ имеет аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров, которая сейчас заморожена. Это второй по старшинству кинофестиваль в мире после Венецианского. Главный его приз – "Золотой Святой Георгий". Его получают победители номинаций "За лучший фильм" и "За вклад в мировой кинематограф". Лауреатов в семи номинациях награждают "Серебряными Святыми Георгиями". Их выдают:
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за лучшую режиссёрскую работу;
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за реализм и человечность;
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за лучшее исполнение женской роли;
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за лучшее исполнение мужской роли;
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за лучший фильм конкурса "Русские премьеры";
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за лучший фильм конкурса документального кино;
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за лучший фильм конкурса короткометражного кино.
Есть также приз за специальное упоминание.
Какие фильмы ждут зрителей?
В конкурсной программе кинофестиваля в 2023 году всего четыре категории. Они следующие:
Основной конкурс:
- "14+ Продолжение" (режиссёр Андрей Зайцев, Россия);
- "Запах греха" (Нураль Алам Атик, Бангладеш);
- "Невеста мертвеца" (Корнель Георгита, Румыния и Франция);
- "Первая любовь" (Светлана Проскурина, Россия);
- "Потерянный рай" (Гэн Вэньсяо, Китай);
- "Путь к успеху" (Себастьян Родригес, Аргентина);
- "След зверя" (Ненад Павлович, Сербия);
- "Те, кто внизу" (Алехандро Кирога, Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай);
- "Три брата" (Франсиско Папарелья, Аргентина, Чили);
- "ФИ1.618" (Теодор Ушев, Болгария, Канада);
- "Чёрная луна" (Тонатью Гарсия, Мексика);
- "Хрупкие цветы в потоке дней" (Ютака Цунэмати, Япония).
Конкурс документального кино:
- "Отцы" (Юрий Мокиенко, Россия);
- "В храме Шаолинь" (Хунюнь Сунь, Китай);
- "Дом мамаши Шоку" (Мехди Бакши Могадам, Иран);
- "Дайте мне победить" (Мария Финкельштейн и Светлана Музыченко, Россия);
- "Анна и врач-египтянин" (Талия Финкель, Израиль);
- "История российских тюрем. Владимирский централ" (Юлия Бобкова, Россия);
- "Ла Сингла" (Палома Сапата, Германия, Испания).
Конкурс "Русские премьеры":
- "Ада" (Станислав Светлов, Россия);
- "Голова-жестянка" (Иван Капитонов, Россия);
- "Единица Монтевидео" (Татьяна Лютаева, Россия);
- "Край надломленной луны" (Светлана Самошина, Россия);
- "Тайное влечение" (Стася Венкова, Россия);
- "Помилование" (Айнур Аскаров, Россия);
- "Туман" (Наталья Гугуева, Россия).
Фильмы конкурса короткометражного кино:
- "Близнецы" (Орландо Мора Кабрера, Куба);
- "Всё" (Лу Хэлай, Китай);
- "Гуасувира" (Хоакин Араухо и Николас Секейра, Уругвай);
- "Дыра. Рассказ в 9 сценах" (Павел Королько, Россия);
- "Не мой дом" (Соня Стильяно, Аргентина);
- "Нежный гул весны" (Саймон Гарез, Канада);
- "Ночь обезьяны" (Элоиз Аддад, Франция);
- "Откуда всё пошло" (Мохсен Асдагпур и Амирхоссейн Талеби, Иран);
- "Остров мёда" (Чжоу Ян, Китай);
- "Палестина 87" (Билал Альхатиб, Палестина);
- "Раймус" (Магдалена Якоб, Германия);
- "Сборник экстремально коротких историй" (Педро Фрага Вилласа, Бразилия);
- "Суши" (Иван Моралес, Испания);
- "Шаги отца" (Мохамад Али, Индия, Сирия);
- "Эльза" (Жан-Марк Гилье, Франция);
- "Ютьюберы" (Чон-Бом-Сик, Корея).
Основными темами всех фильмов конкурсных программ стали семья, отношение к соцсетям и интернет-зависимость.
Какие есть внеконкурсные программы?
На фестивале будет и несколько внеконкурсных программ. Это:
- "Свободная мысль. Программа документального кино" (в её рамках покажут новое документальное кино);
- "Шот-сет" (короткометражные фильмы);
- "Первая серия" (в рамках программы покажут первые серии новых сериалов);
- "Дикие ночи" (хай-концепт – ужастики и триллеры Вьетнама, Индии, Монголии, Канады и других стран);
- "Рецепт успеха" (мотивирующие фильмы о жизни, любви и своём деле);
- "Мастера" (авторские фильмы, которые обсуждаются на крупных кинофестивалях);
- "Трудный возраст" (фильмы о проблемах взаимоотношений разных поколений);
- "Вокруг света за 8 дней" (фильмы о путешествиях);
- "Блокбастеры народов мира" (в этой категории представлены самые кассовые ленты разных стран);
- "Русский след" (иностранные фильмы, в которых рассказывается о русской культуре);
- "Арт-кор" (фильмы о том или ином виде искусства);
- "Мультивселенная" (короткометражные мультфильмы);
- "Экранные войны. Эпизод IV: кинотеатр наносит ответный удар" (здесь представят ранние широкоэкранные картины, программа будет частью открытого кинолектория);
- "Ночь над Чили" (в рамках программы покажут чилийское кино);
- "Русский Голливуд на сене" (в этой категории представят французское кино);
- "Три мушкетёра" (немое кино Анри Диамана-Берже "Три мушкетёра", которое состоит из 12 эпизодов).
Какие фильмы откроют и закроют кинофестиваль?
Московский международный кинофестиваль откроет картина "Снегирь" режиссёра Бориса Хлебникова по повести Георгия Владимова "Три минуты молчания". В основе сюжета – история о судне, которое является плавучим домом для банды морских бродяг.
Закроется фестиваль испано-французской картиной "42 секунды" Алекса Мурруля и Дани Де Ла Ордена об испанской сборной по водному поло, которая нанимает самого жесткого в мире тренера, чтобы выиграть золотые медали на Олимпийских играх.
Сколько стран поучаствует в кинофестивале?
Всего в Московском международном кинофестивале поучаствует более 60 стран. В списке фигурирует 23 китайских фильма, 18 французских картин, 15 испанских, 12 фильмов из США, по 10 – из Индии и Ирана, по 7 – из Аргентины и Чили, 6 – из Колумбии и по 5 – из Бразилии, Мексики и Германии, сообщает "Интерфакс". Всего на МККФ состоится более 30 премьер.
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