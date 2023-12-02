Как прошел массовый спуск в первый день "Алтайской зимовки". Фото

Мероприятие провели на "Авальмане"

02 декабря 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первый день "Алтайской зимовки" проходит на барнаульском горнолыжном комплексе "Авальман". Одним из главных событий этого дня стал костюмированный массовый спуск. Сотни детей и взрослых в самых нетривиальных нарядах прокатились на лыжах и сноубордах и получили за это по памятной медали фестиваля. А вдобавок ко всему гостей и участников мероприятия угостили бесплатным горячим чаем с медом.

Подробнее о том, как прошел массовый спуск, – в фоторепортаже amic.ru.

"Алтайская зимовка" – это фестиваль, открывающий зимний туристический сезон в Алтайском крае. Он объединяет спортивные состязания, детские развлечения, экскурсии и фестивали алтайских продуктов. В 2023 году мероприятие проводят 2 и 3 декабря в барнаульском парке "Центральный", на "Авальмане" и в Борзовой Заимке.