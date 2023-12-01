Как пройдет "Алтайская зимовка – 2023" и что можно будет посмотреть на фестивале

Основные мероприятия "Алтайской зимовки" пройдут 2 и 3 декабря

01 декабря 2023, 12:35, ИА Амител

"Алтайская зимовка" / Фото: amic.ru

Фестиваль "Алтайская зимовка" в 2023 году пройдет в Алтайском крае 2 и 3 декабря. В этом году главной площадкой станет барнаульский парк "Центральный", который откроется после реконструкции. Однако мероприятия будут на "Авальмане" и в Борзовой Заимке. Участники фестиваля смогут попробовать местные блюда, побывать в гостях у Деда Мороза, покататься по снежным склонам, а также попробовать пряничное озеро с лебедями. Amic.ru рассказывает, куда сходить и что посмотреть на "Алтайской зимовке".

Что такое "Алтайская зимовка"?

"Алтайская зимовка" – это фестиваль, открывающий зимний туристический сезон в регионе. Он объединяет спортивные состязания, детские развлечения, экскурсии и фестивали алтайских продуктов.

"Авальман"

Программа "Алтайской зимовки" стартует 2 декабря. В этот день в лыжном комплексе "Авальман" на ул. Абаканской, 3г, пройдет костюмированный спуск на лыжах и сноубордах.

Площадка начнет работать в 13:00 с выступления местного диджея, в 14:00 пройдет викторина, в 14:30 – массовая зарядка, в 15 часов начнется спуск, а с 17 до 18 часов будет выступать DJ KIIDA, который входит в топ-100 диджеев России. Кроме того, в 10:00 запланировано Первенство Алтайского края по сноуборду и горнолыжному спорту.

Гостей обещают угостить травяным чаем с медом в брендированных стаканах "Алтайской зимовки". Чтобы поучаствовать в спуске, необходимо зарегистрироваться.

"Алтайская зимовка"/ Фото: amic.ru

Резиденция Деда Мороза

В этом году Алтайская резиденция Деда Мороза переехала в Барнаул. Ее торжественно откроют 2 декабря в 12:00 в поселке Борзовая Заимка на ул. Пионерская Долина, 4 (парк-отель "Чайка"). Для гостей приготовили подарки, зимние аттракционы, а также катания на хаски и лошадях. Кроме того, в программе есть забег ростовых кукол и шоу на катке с Дедом Морозом. Активности на свежем воздухе продлятся до 15 часов.

Внутри резиденции с 14 до 19 часов покажут сказку "Тайна последнего дракона". Чтобы попасть на сеанс, надо будет предварительно записаться.

Парк "Центральный"

Основной площадкой фестиваля в 2023 году станет парк "Центральный", который откроется для посетителей 3 декабря. Официальное открытие фестиваля запланировано на 14:00. На сцене пройдет барабанное шоу, концертная программа, конкурс "Мисс Алтайская зимовка" и огненное шоу.

Также гостей фестиваля ждет детская анимационная зона и сувениры с символами фестиваля. В парке можно будет купить товары народных мастеров-ремесленников. Это чай из алтайских трав, изделия из дерева и натуральных камней, броши, керамика, украшения ручной работы из камней и бисера, ароматические свечи и так далее.

Запланирован и фестиваль напитков, в котором поучаствуют повара Алтайского края. Они приготовят безалкогольные напитки, которыми можно будет угоститься. А кондитеры края на глазах пришедших сделают пряничное озеро с лебедями весом 50 кг. Это угощение тоже можно будет продегустировать.

Кроме того, в "Центральном" будет площадка исторического фехтования от клуба "Стальной Опоссум", которая стартует в 13:00. Там проведут мастер-классы по различным направлениям исторического фехтования, организуют фотозону с мечами и костюмами, бои на мягком оружии и мини-турнир с призами.

С 13:30 до 17:00 в парке будет идти квест "К зиме готов". Участники будут проходить станции с зимними активностями, собирать жетоны "зимовочки" и обменивать их на подарки.

"Алтайская зимовка"/ Фото: amic.ru

Заказник "Лебединый"

Традиционно весомой частью "Алтайской зимовки" являются экскурсии в заказник "Лебединый", на озеро Светлое. И в этом году они также будут. Правда, бесплатные туры перенесли на 8-10 декабря.

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