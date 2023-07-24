11 беспилотников сбили над Крымом

Обломки БПЛА попали в склад боеприпасов и частный дом, сообщил глава региона Сергей Аксенов

24 июля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Над Крымом сбили и подавили 11 беспилотников, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", – написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Аксенов призвал всех сохранять спокойствие. На местах происшествия работают профильные ведомства.

Напомним, утром 24 июля в Москве зафиксировали удары беспилотников по двум нежилым зданиям. В Минобороны заявляли, что БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы.